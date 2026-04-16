Emmanuel Emegha s'est montré décisif lors de la spectaculaire remontée du RC Strasbourg

Le Rayo Vallecano, Crystal Palace, le RC Strasbourg et le Shakhtar Donetsk se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence. Strasbourg a réalisé un retour éclatant, tandis que Vallecano et Crystal Palace ont évité de justesse une remontée adverse.

AEK Athènes – Rayo Vallecano 3-1

L’AEK Athènes, contraint à remonter un retard de 0-3 à domicile, a parfaitement entamé la rencontre. Zini a ouvert le score dès la 13^e minute, puis, vingt minutes plus tard, l’ancien Ajaccien Razvan Marin a doublé la mise sur penalty : 2-0.

Dès la reprise, l’AEK a continué son pressing. Zini a placé le ballon dans la lucarne d’une tête lointaine et a égalisé le score cumulé : 3-3. L’équilibre n’a toutefois pas duré. Trois minutes après le 3-0, Isi Palazón a marqué le 3-1, offrant à Vallecano une qualification virtuelle.

Fiorentina - Crystal Palace 2-1

Battue 3-0 à l’aller en Angleterre, la Fiorentina a rapidement vu ses derniers espoirs s’envoler lorsque Crystal Palace a ouvert le score dès le premier quart d’heure. Albert Gudmundsson a toutefois réduit le score sur penalty juste avant la mi-temps (1-1).

En seconde période, Cher Ndour a redonné l’espoir à la Fiorentina d’une frappe rasante des 25 mètres qui a fini dans le petit filet. Mais les Violets n’ont pas pu aller plus loin, et Crystal Palace a validé son billet pour le tour suivant.

RC Strasbourg – FSV Mayence 05 : 4-0

Après avoir concédé une défaite 2-0 en Allemagne la semaine passée, le RC Strasbourg a totalement renversé la vapeur jeudi soir. Sebastian Nanasi a ouvert le score dès l’entame de la première période, reprenant un centre au premier poteau : 1-0. Peu après, Abdoul Ouattara a doublé la mise d’une tête précise sur un excellent service venu de la droite.

Alors qu’Emmanuel Emegha manquait un penalty qui aurait pu porter le score à 3-0, Julio Enciso a finalement marqué de près cinq minutes plus tard. Emegha a ensuite trouvé le chemin des filets et a scellé le score final à 4-0.