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L’attaquant de Chelsea Emmanuel Emegha a révélé avoir été victime d’un vol quelques heures seulement après avoir inscrit son premier but pour le club lors de la défaite 4-1 à domicile face à Leeds United. Le Néerlandais de 23 ans a confirmé que personne n’avait été blessé lors de cet incident survenu après le match, au terme d’une journée difficile pour Chelsea à Stamford Bridge.

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Un vol gâche son premier but

Le premier but d’Emegha dans l’ouest de Londres a été éclipsé à la fois par une lourde déroute en Premier League et par un incident inquiétant en dehors du terrain. L’attaquant a donné l’avantage à Chelsea en première période d’une frappe précise du pied gauche entrée avec l’aide du poteau, offrant l’un des rares motifs de satisfaction aux locaux. Mais Noah Okafor a rapidement égalisé avant que des buts inscrits en seconde période ne scellent la première victoire de Leeds à Stamford Bridge depuis 1999.

L’attaquant néerlandais rassure les supporters

Alors que la défaite 4-1 a laissé Chelsea sous le choc, le joueur de 23 ans a ensuite pris la parole sur les réseaux sociaux pour informer les supporters de l’incident inquiétant survenu après le coup de sifflet final. Aucune autre information n’a été communiquée : l’heure et le lieu exacts du vol, ainsi que les objets dérobés, restent pour l’instant inconnus.

Évoquant sur Instagram cette journée difficile sur le terrain comme en dehors, Emegha a écrit : « Premier but, résultat décevant, nous reviendrons plus forts vendredi. Malheureusement, après le match, j’ai été victime d’un vol. Je vais bien et, heureusement, personne n’a été blessé. Merci pour vos messages de soutien. »

Une blessure a retardé ses débuts à Chelsea

Emegha est arrivé à Stamford Bridge cet été en provenance de Strasbourg, club partenaire, après qu’un accord de transfert a été conclu un an à l’avance. Formé au Sparta Rotterdam, dans son pays natal, les Pays-Bas, l’attaquant s’était auparavant fait un nom lors de ses passages à l’Antwerp, en Belgique, et au Sturm Graz, en Autriche, avant de rejoindre le football anglais.

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Ses débuts dans l’ouest de Londres ont été perturbés par une blessure aux ischio-jambiers qui l’a privé du début de la saison. Le match contre Leeds n’était ainsi que sa troisième apparition sous le maillot de Chelsea et seulement sa deuxième en Premier League. Son but a brièvement fait naître l’espoir avant que Dominic Calvert-Lewin ne transforme un penalty, puis que d’autres réalisations d’Okafor et de Brenden Aaronson ne parachèvent une douloureuse déroute en seconde période.

Le déplacement à Nottingham Forest, première occasion de réagir

Huitième au classement de la Premier League , Chelsea n’a guère le temps de s’attarder sur sa déroute défensive ni sur les événements survenus en dehors du terrain. Le club se rendra au City Ground vendredi soir pour affronter Nottingham Forest, où une prestation rigoureuse à l’extérieur sera nécessaire pour retrouver confiance. Pour Emegha, la priorité immédiate sera de capitaliser sur son premier but tout en laissant derrière lui ce week-end éprouvant.