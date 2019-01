Emiliano Sala - Yacine Bammou : "Je n'arrive toujours pas à y croire"

Ancien coéquipier de l'Argentin au FC Nantes, Yacine Bammou n'en revient pas de la disparition d'Emiliano Sala dont il est resté proche.

Yacine Bammou est fortement touché par la disparition en mer ce lundi soir d'Emiliano Sala, son ancien coéquipier au FC Nantes et grand ami. Il n'y a toujours pas de nouvelles concernant l'Argentin. Contacté par l'Equipe quelques heures seulement après avoir appris cette triste nouvelle, l'attaquant du SM Caen est très choqué et touché par la disparition en mer d'Emiliano Sala dont il a toujours du mal à croire.

"En apprenant ça ce matin, ça m'a vraiment touché au plus profond de moi. C'est quelqu'un de très proche. J'ai passé des superbes années avec lui. C'est inoubliable. Je suis vraiment atteint. L'entraînement était compliqué (l'attaquant a quitté Nantes cet été pour rejoindre Caen, NDLR). Je n'arrive pas à y croire. Je suis dans l'attente. Ce n'est pas encore officiel. On ne sait pas vraiment où ça en est. C'est vraiment très très dur, même pour mon entourage. Il venait à la maison, c'était comme un frère", a confessé l'ancien du FC Nantes.

Bammou "espère une bonne nouvelle"

Yacine Bammou était encore en contact avec son ami il y a quelques jours après l'officialisation de son départ en Angleterre : "Il y a 48 heures, je l'avais eu sur Facetime. C'est pour ça que c'est encore violent. Je l'avais félicité pour sa signature (à Cardiff City). On avait bien rigolé. C'était mon frère. Je viens de ressortir des photos où on est ensemble. Je les regarde. Il n'y a rien qui est encore fait, mais une disparition, ça fait toujours mal".

"On dit que c'est à cause de son transfert, mais bon, c'est le destin. C'est comme ça. C'est un choc dans le monde du foot. On devrait tous être reconnaissant envers lui. Tout le monde, même ceux qui ne l'ont pas côtoyé sont touchés. Cette saison en plus, regardez le nombre de buts qu'il a mis (12 ndlr). En Ligue 1, il faut le reconnaître. Il était en pleine ascension. Ça arrive au meilleur moment de sa carrière. C'est ça qui fait mal aussi", a ajouté l'ancien du FC Nantes.

Yacine Bammou ne désespère pas et attend la bonne nouvelle concernant Emiliano Sala : "J'espère qu'il y aura une bonne nouvelle. Je suis au taquet sur l'actualité, j'ai eu des joueurs de Nantes. Je parle beaucoup avec Valentin (Rongier). On s'envoie beaucoup de messages depuis ce matin. Il me tient informé s'il a des infos. Moi aussi de mon côté. Je n'arrive pas à y croire. Je pense que l'avion a dû se poser quelque part, j'imagine des choses. Je l'ai appelé ce matin sur WhatsApp. Ça a sonné quand même parce que c'est une application, mais il n'y a pas eu de réponse".