Emiliano Sala - Le responsable des recherches remercie son équipe

David Mearns a publié un message sur son compte Twitter pour remercier son équipe, qui a mené les recherches de l'avion d'Emiliano Sala et David Obbotson, à la demande de la famille de l'Argentin. "Je voudrais remercier l'équipe d'A-2 Sea Solutions Ltd de Southampton qui tout mis en oeuvre pour que le FVP MORVEN [le bateau utilisé pour les recherches] soit remobilisé le plus rapidement à Guernsey. L'équipe a bien travaillé et la famille Sala leur est très reconnaissante", est-il écrit.

Pour rappel, l'avion qui transportait l'attaquant en partance pour Cardiff avait été retrouvé dimanche après-midi, avant qu'un corps ne soit repéré à l'intérieur le lendemain. Alors que la famille souhaiterait que l'épave soit extraite de l'eau pour pouvoir poursuivre l'enquête sur les causes de l'accident, le remorquage pourrait s'avérer trop coûteux.

