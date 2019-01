Emiliano Sala - Le FC Nantes se joint aux supporters pour le rassemblement en soutien de l'Argentin

Le FC Nantes a publié un communiqué afin de répondre positivement à l'appel des supporters afin de se rassembler ce mardi soir place royale à Nantes.

Alors que les supporters du FC Nantes ont appelé à se rejoindre ce mardi soir à 18h30 place Royale à Nantes afin de rendre hommage à Emiliano Sala, disparu en mer dans la nuit de lundi à mardi, le FC Nantes a répondu favorablement à cette initiative ce mardi. Les Canaris ont publié un communiqué dans l'après-midi appelant à se joindre à cette manifestation.

"Le FC Nantes se joint à l'appel des supporters pour le rassemblement ce soir à partir de 18:30 place Royale à Nantes pour déposer une tulipe jaune au pied de la fontaine. #PrayForSala", a indiqué le FC Nantes dans son communiqué. "Je pense à ses amis, sa famille. Je suis toujours dans l’espoir, c'est un battant. Ce n’est pas fini, il est peut-être quelque part. Dans l'attente de nouvelles que nous espérons positives, nous sommes très touchés par tous les soutiens reçus depuis ce matin", a précisé Waldemar Kita.

Suite à la disparition de son ancien attaquant en mer, le FC Nantes a également décidé d'annuler son entraînement de l'après-midi. Pour rappel, le FC Nantes devait affronter Sannois Saint-Gratien en Coupe de France ce mercredi soir, mais la rencontre a été reportée à dimanche.

L'article continue ci-dessous

Après la disparition de Sala, l'entraînement annulé au FC Nantes #AFP pic.twitter.com/WFNw42sh1p — Agence France-Presse (@afpfr) 22 janvier 2019

"La Direction et l'ensemble du club gardent espoir et c'est toute la famille du FC Nantes qui prie pour qu'Emiliano et les autres passagers de l'avion soient enfin retrouvés sains et saufs", a également indiqué le FC Nantes dans son communiqué publié peu après 16 heures.

Les soutiens se multiplient en faveur d'Emiliano Sala ces dernières heures. Ses proches, plusieurs anciens coéquipiers, le club de Cardiff et le FC Nantes ont réagi à l'annonce de la disparition d'Emiliano Sala. Les recherches continuent afin de retrouver l'ancien attaquant du FC Nantes. Espérons que les nouvelles soient positives dans les heures à venir.