Emiliano Martínez, le gardien de l'Argentine, a refusé de se résigner face au complexe de la finale 2026 et a lancé un défi direct au champion du monde en titre, la sélection espagnole, affirmant que le résultat serait totalement différent si la confrontation se rejouait aujourd'hui.

Le gardien de l'Argentine a révélé des coulisses saisissantes de sa carrière, lors d'un entretien approfondi accordé à l'émission « Los Edul », dans lequel il est revenu sur les moments qui ont forgé sa légende comme l'un des gardiens les plus sacrificiels de l'histoire de l'Albiceleste.

Une Coupe du monde avec un doigt cassé

Martínez a créé la surprise en révélant qu'il avait disputé l'intégralité de la Coupe du monde avec une fracture au doigt, une blessure remontant à la finale de la Ligue Europa, et qui aurait suffi à mettre un terme à la saison de n'importe quel autre joueur.

Dibu a déclaré : « J'ai joué toute la Coupe du monde avec un doigt cassé. Les médecins ont posé une attelle sur mon doigt, et j'ai pu m'entraîner les premières semaines en plongeant avec un seul bras. Quelques jours avant la finale, j'ai pu m'entraîner normalement. »

Il a confirmé que sa participation avait été un parcours de rétablissement qui a exigé patience et sacrifice, saluant le rôle de l'entraîneur Lionel Scaloni, qui l'a attendu jusqu'au dernier moment, en déclarant : « Il m'a seulement fait promettre d'être honnête quant à savoir si je serais apte à jouer ou non. »

Le gardien argentin a indiqué qu'il prévoyait de subir une opération chirurgicale définitive pour régler une bonne fois pour toutes les problèmes de son doigt.

Un K.-O. qui lui a fait perdre la mémoire

Et ce ne fut pas sa seule blessure, puisqu'il a révélé les détails effrayants d'un incident survenu en Premier League anglaise face à Everton : « C'était comme un K.-O. dans un combat de l'UFC, j'ai perdu connaissance et je ne me souviens de rien, on m'a posé une plaque métallique à l'hôpital et on m'a arraché trois dents. »

Dibu entoure désormais la prochaine trêve internationale comme date de son retour, en déclarant : « J'ai besoin de jouer avec la sélection nationale. J'ai l'intention de revenir durant la trêve internationale. »

Un message à l'Espagne, et la France plus dangereuse

À propos de la finale de la Coupe du monde 2016 que l'Argentine a perdue face à l'Espagne, Martínez a affiché une confiance absolue si le match avait été tranché aux tirs au but : « Si nous étions allés aux tirs au but, nous aurions gagné, je sentais que c'était mon jour. On sent à ce moment-là que le ballon ne rentrera pas dans les filets. »

Et bien qu'il ait reconnu que l'Espagne « méritait de remporter la finale », il a lancé un défi explicite : « La France m'a plus impressionné en 2022 que l'Espagne actuelle, c'est une équipe très solide, mais j'ai le sentiment que si nous jouions contre elle aujourd'hui, nous la battrions. »

Le gardien de l'Argentine a conclu ses propos en affirmant que son avenir était lié à la sélection jusqu'à sa retraite, prenant Lionel Messi pour modèle : « Il nous a tout appris ; comment tomber et se relever après l'échec, c'est ce qui m'a aidé après la Coupe du monde. »