Partager Suivez GOAL sur Google

Emiliano Martinez s’est confié sur le lourd tribut physique payé au cours de sa carrière, reconnaissant qu’une importante blessure à un doigt, subie plus tôt cette année, ne guérira jamais complètement. Le gardien de Chelsea a révélé avoir dû jouer malgré une douleur extrême pour aider l’Argentine, au prix de séquelles permanentes qui affectent encore son jeu aujourd’hui.

Publicité

Jouer malgré la douleur pour l’Argentine

Martinez s’est fracturé et luxé un doigt en mai, lors de l’échauffement précédant la victoire d’Aston Villa contre Fribourg en finale de la Ligue Europa. Cette grave blessure a immédiatement jeté le doute sur sa participation à la Coupe du monde, où l’Argentine devait défendre son titre. Le joueur de 34 ans a été dévasté lorsqu’il a vu les premiers clichés.

Plutôt que de subir une opération qui l’aurait privé du tournoi, Martinez a choisi de jouer malgré une douleur atroce. Soutenu par le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, le gardien s’est appuyé sur un gant Adidas conçu spécialement pour le protéger, tout en reconnaissant que l’épais bandage limitait fortement sa capacité à saisir le ballon.

« Je pleurais tous les soirs »

S’exprimant sur la chaîne du journaliste argentin Gaston Edul sur YouTube, le gardien expérimenté a décrit les lourdes conséquences physiques et émotionnelles de cette blessure sur son quotidien. La douleur était si intense qu’elle l’a contraint à modifier complètement sa façon de s’entraîner et à consentir d’immenses sacrifices personnels.

« La veille d’affronter l’Algérie, je plongeais avec un seul bras, comme un zombie, a expliqué Martinez. Si je posais la main, je voyais des étoiles. C’était brutal. Je pleurais tous les soirs parce que mon doigt ressemblait à une saucisse. »

Publicité Publicité

Malgré les séquelles permanentes, l’Argentin assure ne pas regretter d’avoir fait passer son pays avant tout. « Il ne redeviendra jamais comme avant, a-t-il déclaré. Je joue encore avec la douleur. Mais ce sont les risques que l’on prend pour l’équipe nationale. Je le referais. »

Related Topics

Expérience télévisuelle Canal+ ✅ Accès à 100 % des 380 matchs de la saison de Premier League en direct et en différé via les chaînes linéaires dédiées (Canal+, Canal+ Foot et Canal+ Sport 360). ✅ Diffusion des plus grandes affiches du week-end en ultra-haute définition avec un flux direct linéaire sans la latence du web. ✅ Accès aux émissions phares d'avant et d'après-match comme le Match of the Day à la française ou le Late Football Club avec les consultants experts de la chaîne. Mensuel dès 29,99 € S'abonner à Canal+

Un transfert à la Juventus qui a échoué

Son problème au doigt a eu d’importantes répercussions sur sa carrière en club lors du mercato estival. Un éventuel transfert à la Juventus, géant de Serie A, a finalement échoué lorsque l’étendue des dégâts a été découverte lors de ses examens médicaux.

« J’ai passé une radiographie et le doigt était de nouveau fracturé, a révélé le gardien. C’est à ce moment-là qu’un transfert dans un club a échoué à cause de mon doigt. »

Publicité

Après l’échec de son départ pour l’Italie, Martinez a finalement été transféré à Chelsea pour 7,5 millions de livres sterling. « On m’a dit que je pouvais jouer comme ça, que j’avais besoin d’une opération, mais Chelsea, non, ça ne les dérangeait pas, a-t-il ajouté. Un jour, je devrai me faire opérer. »

En convalescence après une fracture de la mâchoire

Publicité

Si son problème au doigt demeure une préoccupation à long terme, Martinez est actuellement indisponible dans l’ouest de Londres en raison d’une tout autre blessure. Le gardien se remet d’une fracture de la mâchoire subie plus tôt ce mois-ci lors de la victoire de Chelsea contre Everton.

Il va désormais se concentrer sur sa rééducation avant de tenter de retrouver sa place dans le onze de départ à Stamford Bridge. Une fois totalement rétabli, le joueur de 34 ans devra continuer à composer avec une gêne permanente à la main tout en cherchant à s’imposer dans son nouveau club.