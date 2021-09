Emiliano Martinez révèle avoir rejoint Arsenal uniquement pour l'argent

Emiliano Martinez ne voulait pas quitter Independiente en 2010, mais avait été contraint de partir pour aider financièrement sa famille en difficulté.

Le gardien de but d'Aston Villa, Emiliano Martinez, est revenu sur son transfert à l'Emirates Stadium en 2010, admettant qu'il n'avait jamais voulu rejoindre Arsenal. Le portier sud-américain est pourtant arrivé à Arsenal en provenance d'Independiente, quittant sa famille en Argentine pour relever un nouveau défi en Europe à 17 ans.

Le gardien de but a passé la décennie suivante à essayer de s'imposer dans l'équipe première des Gunners, mais il a maintenant affirmé qu'il aurait préféré rester dans son pays natal et poursuivre son développement au début de sa carrière. Emiliano Martinez, qui a quitté Arsenal pour Aston Villa en septembre 2020, a expliqué dans les colonnes du média espagnol El Pais qu'il n'avait quitté Independiente que pour pouvoir apporter un meilleur soutien financier à sa famille.

"Ma famille manquait un peu de moyens financiers"

"Arsenal est venu me chercher et Pepe Santoro [un entraîneur d'Independiente] m'a dit que le train ne passe qu'une fois dans une vie. Ma famille et mes agents pensaient la même chose. Donc, la décision était plus pour eux qu'autre chose", a déclaré le joueur de 29 ans, qui a donc été motivé par d'autres critères que le sportif.

"Je ne voulais pas partir. Je ne l'ai pas regretté, mais je voulais jouer à Independiente. Pendant un moment, j'ai pensé : 'Si je restais, dans deux ans je ferai mes débuts'. Ma famille manquait un peu de moyens financiers. Je l'ai fait plus pour ça que pour le sport", a ensuite reconnu celui qui brille dans les cages d'Aston Villa.

Avant cela, Emiliano Martinez avait aidé les Gunners à remporter la FA Cup tout en recevant des éloges pour ses performances en Premier League, mais l'entraîneur principal Mikel Arteta a finalement décidé de réintégrer Leno comme numéro 1 après son retour. Arsenal a alors accepté l'offre de transfert de Villa pour Martinez, et il s'est depuis imposé comme l'un des meilleurs gardiens du football anglais tout en devenant le premier choix de l'Argentine, avec laquelle il a remporté la Copa America.