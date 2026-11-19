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Le gardien de l’Argentine Emiliano Martinez appelle les dirigeants de la fédération à baisser le prix des billets pour remplir les stades lors des matches à domicile, après la retraite internationale de Lionel Messi. Malgré la victoire 7-0 contre le Costa Rica en amical mardi soir à Córdoba, le champion du monde estime que l’Albiceleste doit redoubler d’efforts pour raviver la passion des supporters.

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Martinez réagit à la faible affluence à domicile

Martinez souhaite que les dirigeants argentins réduisent le prix des billets, alors que les premiers matches sans leur ancien capitaine ont attiré peu de monde. Selon BBC Sport, environ 42 000 spectateurs se sont rendus à l’Estadio Mario Alberto Kempes, remplissant à peu près 60 % de cette enceinte de 57 000 places. Trois jours plus tôt, les chiffres de l’AFA indiquaient qu’environ 21 000 supporters avaient assisté à une défaite 2-1 contre l’Uruguay à La Bombonera, qui compte 55 000 places , sur fond de critiques concernant le prix des billets.

Le gardien propose des initiatives caritatives pour attirer le public

Désireux d’attirer davantage d’enfants aux matches internationaux et de renouer le lien avec les supporters, le gardien estime que joueurs, membres du staff et dirigeants ont tous leur part de responsabilité dans la hausse de l’affluence.

S’adressant aux journalistes en zone mixte après le coup de sifflet final, Martinez a déclaré : « J’aimerais jouer dans des stades un peu plus remplis. Peut-être devons-nous organiser des initiatives caritatives pour remplir les tribunes. »

« Nous devons faire en sorte que les supporters retombent amoureux de l’équipe. Nous savons que Leo n’est pas là et, évidemment, c’est surtout lui que les gens voulaient venir voir. Mais, au bout du compte, c’est l’équipe nationale d’Argentine, et nous avons besoin de cette affection. »

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Appelant à rendre les places moins chères, il a ajouté : « C’est à nous, au staff technique et aux dirigeants de rendre cela possible. Montrons notre affection aux supporters, baissons un peu le prix des billets et remplissons tous les stades, parce que nous en avons vraiment besoin. »

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De retour, le gardien interpelle les dirigeants de la fédération

De retour après un mois d’absence en raison d’une fracture de la mâchoire subie à Chelsea, Martinez a reconnu que les tribunes vides pesaient sur un groupe mêlant champions expérimentés et jeunes talents.

Dans un entretien accordé à Telefe, il a expliqué : « C’est quelque chose que nous n’aimons pas. Sans Leo, je sais que c’est difficile. Mais, au bout du compte, les gars sont des modèles, ils sont champions du monde, et beaucoup de nouveaux jeunes ont besoin de cette affection pour l’Argentine. »

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Évoquant le président de l’AFA, Claudio « Chiqui » Tapia, le sélectionneur Lionel Scaloni et les capitaines, il a affirmé : « Nous allons faire en sorte qu’ils retombent amoureux de nous, aux côtés de Chiqui, de Scaloni et des capitaines. »

La pression monte sur la fédération concernant le prix des billets

Après s’être repris de leur revers de samedi contre l’Uruguay par une victoire sans appel, les joueurs de Scaloni se concentrent désormais sur l’intégration de la nouvelle génération. En dehors du terrain, Tapia et l’AFA sont sous pression pour revoir les tarifs et la distribution des billets avant les prochains matches de l’Argentine à domicile. De son côté, Martinez retourne à Chelsea après avoir prouvé qu’il était apte à jouer à la suite de sa récente blessure à la mâchoire.