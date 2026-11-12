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L’ancien attaquant de Liverpool Emile Heskey estime que le Bayern Munich serait une destination idéale pour le latéral droit du Real Madrid Trent Alexander-Arnold, qui joue peu en Espagne. Si l’ancien international anglais aimerait voir le défenseur revenir à Anfield, il exclut toute possibilité d’un transfert à Manchester United.

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L’ancien attaquant évalue les options pour la suite

Heskey estime qu’un transfert à l’Allianz Arena conviendrait à l’international anglais s’il quitte la capitale espagnole, même si un retour à Anfield reste sa préférence personnelle. Vainqueur de la Coupe d’Angleterre, de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de l’UEFA sous Gerard Houllier à Liverpool en 2000-01, l’ancien attaquant de l’Angleterre, sélectionné 62 fois, suit de près le parcours de l’ancien joueur formé par son club. Il pense qu’évoluer dans le plus grand club d’Allemagne permettrait à ce latéral offensif de s’épanouir.

Un temps de jeu limité en Espagne alimente les rumeurs de départ

Depuis son départ du Merseyside en juin 2025 pour signer un contrat de six ans au Santiago Bernabeu, jusqu’en juin 2031, Alexander-Arnold peine à obtenir des titularisations régulières lors de la saison 2026-27.

Utilisé comme joueur de rotation sous Jose Mourinho, derrière le milieu reconverti Fede Valverde et la recrue estivale Denzel Dumfries, il n’a disputé que 355 minutes en sept matches de Liga, pour une passe décisive, ainsi qu’une rencontre de Ligue des champions au cours de laquelle il a joué 79 minutes.

Interrogé par Eldorado sur la prochaine destination possible du latéral, Heskey a déclaré : « Le Bayern Munich serait une bonne option pour Trent Alexander-Arnold. Le championnat allemand, la Bundesliga, est très compétitif. Il serait dans le plus grand club du pays et ce serait formidable pour lui, mais j’aimerais beaucoup le revoir à Liverpool. »

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Son apport offensif l’emporte sur les doutes défensifs

Heskey, qui a également joué pour Leicester City, Birmingham City, Wigan Athletic et Aston Villa, et inscrit sept buts avec l’Angleterre, a défendu le latéral droit face aux critiques récurrentes sur son travail défensif. Il assure que sa qualité de passe et sa créativité offensive compensent largement ses éventuelles faiblesses derrière.

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Expliquant pourquoi l’apport offensif du joueur est si précieux, tout en écartant un transfert à Old Trafford, Heskey a affirmé : « Malgré tous les points négatifs que nous évoquons concernant son jeu défensif, les points positifs l’emportent, pour être honnête avec vous. Ce qu’il apporte offensivement compense très largement cela.

« Mais Manchester United ? Non, je ne pense pas qu’il ferait jamais ça. Je crois qu’il préférerait simplement rester sur le banc à Madrid et pratiquer son espagnol si c’était sa seule porte de sortie. »

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Le latéral droit se bat pour sa place à Madrid

Malgré le soutien de Heskey à un transfert en Bavière, une arrivée au Bayern reste peu probable dans un avenir proche : il reste encore près de cinq ans de contrat à Alexander-Arnold à Madrid. L’international anglais cherchera plutôt à retrouver une place de titulaire régulier sous Mourinho lorsque les compétitions nationales reprendront après la trêve internationale de novembre. Toutefois, s’il reste derrière Valverde et Dumfries à l’approche de 2027, les interrogations sur son avenir à long terme en Espagne persisteront.