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Le gardien de Chelsea Emiliano Martinez estime que Nico Paz, qui brille à Côme, a le potentiel pour hériter du mythique maillot numéro 10 de Lionel Messi en Argentine. Le jeune milieu a récemment inscrit un doublé contre le Costa Rica, relançant le débat sur son futur rôle en sélection.

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Martinez soutient Paz pour le mythique numéro 10

Martinez estime que Paz a les qualités nécessaires pour devenir le prochain numéro 10 de l'Argentine. Le débat sur l'identité du successeur de Messi pour ce maillot de légende s'est intensifié après sa retraite internationale . Paz s'est retrouvé sous les projecteurs mardi en inscrivant un doublé lors de la large victoire 7-0 de l'Argentine contre le Costa Rica .

Le milieu de Côme compte désormais cinq buts remarquables lors de ses cinq dernières apparitions en sélection. Son ascension fulgurante fait de lui un candidat très crédible pour combler le vide dans la création du jeu. Des joueurs expérimentés de la sélection argentine lui apportent déjà leur soutien.

Cultiver la combativité argentine

Martinez, figure importante du vestiaire argentin, a exprimé sa grande confiance dans le potentiel du milieu de terrain. Le gardien a révélé que le groupe accompagne activement le joueur de Côme pour le préparer aux plus grandes échéances.

« Je le vois s'intégrer de plus en plus au groupe », a confié le joueur de Chelsea, cité par Mundo Deportivo. « Évidemment, il doit avoir cette combativité argentine, et nous l'aidons à la développer. En vérité, il mérite tout ce qui lui arrive en ce moment. Il mérite d'être ici et de jouer. Les buts qu'il marque sont un bonus. »

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Assumer la plus grande responsabilité en sélection

Endosser le rôle de principal créateur de l'Argentine s'accompagne d'une immense pression, mais Martinez estime que Paz a le bon état d'esprit. Le vétéran pense que l'humilité sera déterminante pour la réussite du jeune joueur à long terme.

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« S'il conserve cette humilité et continue à jouer à ce niveau, Nico Paz peut sans aucun doute porter le maillot numéro 10 de l'Argentine et assumer cette responsabilité », a ajouté Martinez. « Nous avons besoin de joueurs comme lui, de joueurs qui se voient comme des leaders. Il peut nous aider à gagner beaucoup de matches. Nous devons l'aider. Nous sommes une sélection nationale. Il n'y a pas d'ego ici. Tout repose sur le travail, l'humilité et le respect. »

Il brille en Italie et au-delà

Paz connaît actuellement une ascension remarquable en club, alors qu'il vient d'entamer sa troisième saison à Côme. Lors de la saison précédente, il a joué un rôle déterminant dans la qualification de l'équipe de Cesc Fabregas pour la Ligue des champions, une première dans l'histoire du club.

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Cette excellente forme s'est prolongée sans accroc lors de la saison 2026-2027. Le milieu dynamique totalise déjà six buts et huit passes décisives en seulement 14 apparitions, toutes compétitions confondues, avec le club italien.