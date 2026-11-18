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Emiliano Martinez estime que la victoire éclatante de l’Argentine contre le Costa Rica (7-0) marque le début d’une nouvelle ère prometteuse pour la sélection. Le gardien de Chelsea a porté le brassard de capitaine et appelé ses coéquipiers à reconquérir le cœur des supporters.

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L’Argentine écrase le Costa Rica en amical

L’Argentine, avec un visage renouvelé, a livré une prestation impitoyable mardi, écrasant le Costa Rica 7-0 en match amical. Privés de Lionel Messi au stade Mario Alberto Kempes, les vice-champions du monde 2026 ont fait preuve d’une intensité remarquable.

Martinez a joué un rôle central dans cette victoire, faisant de cette démonstration le point de départ d’une nouvelle ère. Le gardien expérimenté a assumé un rôle de leader essentiel pour guider une jeune génération de talents offensifs. Cinq changements avaient été effectués par rapport à l’équipe qui avait subi une défaite 2-1 face à l’Uruguay vendredi dernier. Cette réaction rapide a mis en lumière la profondeur de l’effectif dont dispose actuellement le sélectionneur Lionel Scaloni.

Martinez veut reconquérir le cœur des supporters

Martinez portait le brassard de capitaine à Córdoba en raison d’une blessure récemment subie par le défenseur Cristian Romero. Après avoir gardé sa cage inviolée, le gardien de Chelsea a livré un message passionné sur l’avenir de l’équipe sans Messi.

« Nous voulons que les supporters retombent amoureux de l’équipe, a déclaré Martinez après le match. Nous savions qu’il fallait en faire un peu plus et nous voulions commencer à gagner dans cette nouvelle phase, désormais sans Leo. »

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Ce match a également marqué le retour réussi de Martinez après une opération pour une fracture de la mâchoire . « L’envie est toujours là. Il m’est arrivé plusieurs choses ces derniers temps et je devais être en forme parce que mes coéquipiers ont besoin de moi », a-t-il ajouté.

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Paz et Alvarez mènent une attaque impitoyable

Si Martinez a assuré la stabilité défensive, les jeunes attaquants argentins ont animé une première période effrénée. Nico Paz a inscrit deux buts, s’imposant comme l’un des principaux candidats pour hériter un jour de l’emblématique numéro 10.

Julian Alvarez a lui aussi signé un doublé en première période. Franco Mastantuono a ensuite remplacé Paz à la pause et a rapidement inscrit deux buts à son tour. Alexis Mac Allister a complété le large succès 7-0. À l’autre bout du terrain, Martinez a atteint les 47 matches sans encaisser de but avec l’Argentine, égalant officiellement le record national détenu par Sergio Romero.

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L’Argentine se tourne vers une nouvelle phase prometteuse

Cette victoire éclatante prouve que l’Argentine peut encore déployer un football offensif dévastateur sans son légendaire joueur emblématique. L’Argentine cherchera désormais à s’appuyer sur cette prestation sans faute. Avec le soutien sans réserve de ses supporters, sa nouvelle phase démarre déjà parfaitement.