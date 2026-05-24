Émeutes après le match Ajax - FC Utrecht : des supporters lancent des pierres sur les forces de l'ordre

La victoire de l’Ajax lors des barrages pour la qualification en coupe d’Europe a provoqué des scènes chaotiques dimanche après-midi à Volendam. Dès le coup de sifflet final, des centaines de supporters ajacides ont envahi la pelouse du Kras Stadion pour célébrer le succès de leur équipe. L’agitation a également régné à l’extérieur de l’enceinte après la rencontre.

Les services de sécurité, débordés, n’ont pu contenir cette invasion massive. Les joueurs de l’Ajax et du FC Utrecht ont rapidement quitté la pelouse, tandis que la police et la brigade mobile intervenaient pour éviter toute escalade.

Grâce à des lignes de défense successives et à l’appui de chiens policiers, la brigade mobile a finalement repoussé les supporters vers les tribunes. La police, qui avait anticipé ce scénario, était déjà en place sur et autour de la pelouse.

Cette effusion était toutefois compréhensible : porté par son gardien Maarten Paes, auteur de deux arrêts décisifs lors de la séance de tirs au but, l’Ajax a validé son billet pour la Coupe d’Europe. Les Amstellodamois se projettent désormais vers les tours préliminaires de la Ligue Europa Conférence.

En raison de la série de concerts de Harry Styles à la Johan Cruijff ArenA, la rencontre s’est jouée au Kras Stadion de Volendam, dont les tribunes, très proches de la pelouse, favorisent ce genre d’incidents.

À l’extérieur de l’enceinte, l’agitation a persisté après le coup de sifflet final. Les forces de l’ordre ont dû intervenir pour séparer les camps rivaux, tandis que des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des supporters d’Utrecht tentant de s’échapper de la zone fermée située devant le secteur visiteurs. Les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser les fauteurs de trouble.

La situation s’est dégradée lorsque des supporters du FC Utrecht ont lancé des pierres sur les forces de l’ordre ; une vitre d’un bâtiment voisin a également été endommagée. Vers 16 heures, les visiteurs ont finalement regagné Utrecht en bus, sous escorte policière.

Au total, une personne a été interpellée : un supporter de l’Ajax soupçonné d’avoir agressé un autre spectateur à l’intérieur du stade.