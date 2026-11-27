Partager Suivez GOAL sur Google

Unai Emery, l'entraîneur d'Aston Villa, a salué l'attitude de l'Argentin Alejandro Garnacho et son implication à l'entraînement, assurant qu'il n'existe aucun différend entre eux, malgré la mise à l'écart du joueur ces derniers temps et son faible temps de jeu depuis son arrivée au club.

Publicité

La situation de Garnacho a soulevé des interrogations quant à son avenir à Aston Villa, après qu'Emery a décidé de n'emmener que deux gardiens, sans recourir au nombre de remplaçants autorisé, fixé à 12 joueurs, lors du match contre Galatasaray en Ligue des champions , mardi dernier, soldé par une défaite 1-0 du club anglais. Le joueur argentin est ainsi resté chez lui, hors du groupe.

Depuis son arrivée à Aston Villa en provenance de Chelsea lors du dernier mercato estival , sous forme de prêt, Garnacho n'a disputé que 34 minutes en Premier League, ce qui rappelle l'expérience du club avec Harvey Elliott, prêté par Liverpool la saison dernière, mais qui n'avait pris part qu'à 9 matchs sur l'ensemble de l'exercice.

Emery a refusé de voir dans la mise à l'écart de Garnacho le signe d'un différend entre eux, expliquant qu'elle relève de ses choix techniques et de la disponibilité d'autres joueurs dans l'effectif.

« Quand il n'est pas dans le groupe, c'est parce que je dois choisir entre lui et d'autres joueurs aussi », a déclaré le technicien espagnol, selon des propos rapportés par le site ESPN.

Publicité Publicité

Il a ajouté : « Je le respecte, d'abord sur le plan personnel, et ensuite en tant que joueur, mais il ne joue pas en ce moment pour cette raison. Cela dit, les choses peuvent changer dans le football : nous enchaînons les matchs et j'aurai besoin de tous les joueurs. »

Related Topics

Prochains matchs IPS Premier League 12:30 AVL Regarder

Emery a salué l'implication du joueur argentin à l'entraînement : « Alejandro Garnacho s'entraîne très bien, son attitude est excellente, il a un état d'esprit très positif. »

L'entraîneur d'Aston Villa a révélé que la principale raison du faible temps de jeu de Garnacho en début de saison était le fait qu'il n'avait pas atteint le niveau physique requis, assurant que ce problème n'existe plus aujourd'hui.

Publicité

« Il a eu des difficultés en début de saison parce qu'il n'était pas en bonne condition physique, mais il est désormais prêt physiquement et s'entraîne à un bon niveau », a expliqué Emery.

Il a précisé que Garnacho, ainsi que plusieurs de ses coéquipiers, montrent un bon niveau à l'entraînement et ont réussi à comprendre la manière dont le staff technique travaille pour construire l'équipe, soulignant que la situation actuelle diffère de celle d'il y a deux mois, lorsque le joueur n'était pas prêt physiquement pour jouer avec la régularité requise.

Publicité

Emery a conclu en insistant sur la nécessité de continuer à travailler et à progresser : « Nous devons continuer et aller de l'avant, aussi bien au niveau du club que de l'équipe, et lui aussi en tant que joueur, et ensuite nous verrons ce qui se passera. »

À noter que la carrière de Garnacho a connu de nombreux rebondissements ces dernières saisons. Après son transfert de Manchester United à Chelsea la saison dernière, il n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire chez les Londoniens, malgré 43 matchs disputés toutes compétitions confondues, au cours desquels il a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives, avant de connaître de nouvelles difficultés cette saison à Aston Villa.