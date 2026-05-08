Emegha a été sifflé par son propre public après un geste pour le moins surprenant sur la pelouse

Les images d’Emmanuel Emegha, après la rencontre entre son club, le Racing Strasbourg, et le Rayo Vallecano, ont été visionnées des millions de fois sur Internet. Bien que l’attaquant n’ait pas pris part à la rencontre, il était malgré tout sous les feux des projecteurs.

L’avant-centre néerlandais, touché dimanche dernier aux ischio-jambiers, pourrait tout de même prendre part à la Coupe du monde.

Elle est toutefois suffisante pour le tenir à l’écart de la demi-finale de Ligue Europa Conférence, jeudi soir. Vallecano s’est imposé 1-0 en France, puis a répété la dose à domicile sur le même score.

À l’issue de la rencontre, les Alsaciens ont été sifflés par une partie de leur public ; le capitaine s’est alors interposé pour calmer les esprits et inviter les supporters à applaudir.

S’ensuit alors un face-à-face tendu avec les ultras alsaciens, qui lui reprochent déjà son futur départ à Chelsea et en font leur bouc émissaire. Juste avant son intervention, un coéquipier avait pourtant tenté de le retenir.

Enfin, de nombreux internautes ont commenté le choix vestimentaire d’Emegha, qui est entré sur la pelouse avec des lunettes de soleil.







