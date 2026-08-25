L'international suisse Breel Embolo est revenu sur les souvenirs du carton rouge controversé qu'il a reçu face à l'Argentine en quart de finale de la Coupe du monde, mettant en lumière les sentiments de douleur et de colère qui se sont emparés de son équipe.

Embolo avait été expulsé après avoir reçu un second avertissement pour « simulation » lors de la seconde période de la rencontre, qui s'est achevée par une victoire de l'Argentine sur le score de 3-1 à Kansas City, après recours aux prolongations.

Le match était alors sur un score de parité de 1-1, quelques minutes seulement après que la Suisse eut égalisé. L'arbitre avait dans un premier temps signalé une faute en faveur d'Embolo et un avertissement pour le milieu de terrain argentin Leandro Paredes.

Toutefois, l'assistance vidéo (VAR) a recommandé à l'arbitre de revoir l'action, le ralenti ayant montré l'absence de tout contact entre Paredes et Embolo. À l'issue de la révision, l'arbitre a décidé d'annuler l'avertissement de Paredes et d'adresser à Embolo un deuxième carton jaune, puis un carton rouge, pour simulation, dans l'un des cas les plus marquants et les plus célèbres de la compétition.

Lors de sa présentation en tant que nouveau joueur du club américain d'Atlanta United, dans le cadre d'un transfert estimé à environ 18 millions de dollars en provenance du Stade Rennais, Embolo a déclaré, selon le journal « The Athletic » : « En tant que joueurs, nous avons ressenti une immense colère, car nous savions que nous étions capables de l'emporter si nous avions terminé la rencontre à 11. Bien sûr, ce moment m'a affecté et a fait du mal à l'équipe, et c'est cela qui compte toujours. L'arbitre a pris sa décision au final, et ces erreurs font partie du sport. »

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Douze jours après la finale de la Coupe du monde, le conseil de la Fédération internationale de football a publié une clarification reconnaissant que le protocole d'« erreur d'identification » ne s'applique pas aux cas de simulation. Interrogé sur le fait de savoir si cette décision prise après le Mondial modifiait sa perception de son expulsion, Embolo a répondu avec fermeté : « Non, nous avons totalement perdu, et je suis quelqu'un de compétitif qui n'accepte pas la défaite. »

Et le nouvel attaquant d'Atlanta d'ajouter : « Lorsque l'on prend conscience de la difficulté d'atteindre ces stades et de bâtir un groupe soudé, il devient très difficile d'accepter la décision. La difficulté ne réside pas dans le fait que ce soit un carton rouge ou non, mais dans le fait que la prochaine occasion ne se présentera peut-être que dans quatre ans, et personne ne peut garantir l'avenir. »

La réaction d'Embolo au moment de son expulsion a constitué l'une des images marquantes du Mondial : il a fondu en larmes et personne n'a pu le consoler, dans un contexte où l'influence de la décision sur le résultat de la rencontre était manifeste.

Aujourd'hui, l'attaquant suisse se retrouve de nouveau aux États-Unis pour poursuivre sa carrière professionnelle dans le championnat américain, par la porte d'Atlanta United, qui souffre cette saison en occupant la 12e place de la Conférence Est, malgré trois victoires consécutives récemment décrochées.

Embolo a reconnu : « Je ne m'attendais pas, il y a quatre mois, à me retrouver ici aujourd'hui, mais la décision a été déterminante pour moi. La direction d'Atlanta connaît de près mes capacités en tant que joueur et ma personnalité. Je pense que le championnat américain progresse de manière notable si l'on considère le niveau de la sélection américaine que nous avons affrontée l'an dernier. Le développement demande du temps, et même si je sais que le football ne vous en offre pas beaucoup, je suis enthousiaste à l'idée de cette expérience. »