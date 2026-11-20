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Elversberg - SC Fribourg : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 10 21 nov. 2026 - 09:30 Ursapharm-Arena

Le SV Elversberg reçoit le SC Fribourg à l’Ursapharm-Arena pour un duel de Bundesliga. Pour les Fribourgeois, c’est une bonne occasion de consolider leur troisième place au classement.

Elversberg occupe actuellement le septième rang et tente de se rapprocher de la première moitié du classement. L’équipe de Vincent Wagner a enregistré des résultats en dents de scie dernièrement et a un besoin urgent de points.

Fribourg arrive en grande forme. L’équipe de Julian Schuster a remporté quatre de ses cinq derniers matches officiels, dont une victoire 2-0 à domicile contre l’Union Berlin et un succès 1-0 sur la pelouse de Trabzonspor en Ligue Conférence.

Les Fribourgeois disputent trois compétitions cette saison : la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne et la Ligue Conférence. Leur calendrier est chargé, mais ils sont en forme.

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming.

L’actualité de la semaine : que s’est-il passé à Elversberg et au SC Fribourg ?

Elversberg aborde cette rencontre avec un bilan contrasté : deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe s’est récemment inclinée 2-1 contre le Borussia Dortmund. Sa victoire 4-1 face à Mayence 05 a été un point positif, tandis que sa défaite 4-0 contre le RB Leipzig et son élimination en coupe après un revers 2-0 face à Darmstadt ont mis en évidence ses faiblesses. Sur cette période, Elversberg a inscrit onze buts et en a encaissé dix.

Fribourg se montre nettement plus régulier : quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Après son succès 2-0 contre l’Union Berlin et sa victoire à l’extérieur face à Trabzonspor, l’ambiance est bonne. Sa seule défaite est un revers 3-1 contre le Bayern Munich. Fribourg a marqué neuf fois et encaissé huit buts au cours de ces cinq rencontres.

Elversberg - SC Fribourg : compositions

Elversberg - SC Fribourg : forme des équipes

Elversberg - SC Fribourg : bilan des confrontations directes

Elversberg - SC Fribourg : les classements