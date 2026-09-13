L’équipe vedette de Vincent Kompany a battu le promu, longtemps à la hauteur, sur le score de 2-1 (1-0) et a retrouvé le chemin du succès en Bundesliga après le match nul à Schalke. Mais le moteur du champion en série a de nouveau toussoté, et il manque encore énormément de choses pour retrouver la facilité de la saison passée.

Lennart Karl (26e) et Harry Kane (72e) ont offert cette victoire laborieuse, permettant au FCB de revenir à deux points du sommet. Avec ce troisième succès lors de son huitième déplacement en championnat, le champion a en outre amélioré son bilan en Sarre : dans aucun autre Land, ce bilan n’est négatif. Pour cette commune de 13 000 habitants, il s’agissait malgré l’égalisation entre-temps de Maurice Krattenmacher (61e) de la toute première défaite de son histoire dans l’élite.

À la surprise générale, les Sarrois ont abordé ce duel des extrêmes après leur début de saison rêvé avec deux points de plus que le mastodonte du secteur, et l’entraîneur Vincent Wagner a pu être présent au bord du terrain après la levée de sa suspension pour carton jaune-rouge. Sur la pelouse, les valeurs marchandes au coup d’envoi s’élevaient à 35 millions contre 680 millions d’euros, Kompany laissant même sur le banc des stars comme Joshua Kimmich, Jamal Musiala ou Manuel Neuer après le 5-0 du début de campagne en Ligue des champions.

Victoire au forceps dans le village miracle : le Bayern stoppe le promu Elversberg

Le Bayern a d’entrée repoussé le promu très bas, même sans plusieurs titulaires, mais il n’y avait d’abord aucune faille. La première situation dangereuse est au contraire venue d’Elversberg, parce que Minjae Kim a failli dévier un centre dangereux dans son propre but (17e). L’outsider y a puisé du courage et, aidé aussi par les imprécisions munichoises dans la relance, s’est aventuré davantage vers l’avant. Une fois, Noah Darvich est arrivé trop court (19e), et il a aussi manqué la dernière passe dans une situation de supériorité numérique (21e).

Le Bayern a connu des difficultés durant cette phase, mais il a tout de même frappé à la manière d’une équipe de tout premier plan sur sa première occasion. Karl n’a eu qu’à tendre l’intérieur du pied au second poteau après un centre parfait d’Ismael Saibari. Mais la sérénité habituelle n’est toujours pas revenue pour autant, les Munichois évoluant avec autant de fébrilité qu’à Schalke. Ils ont failli être punis, mais le but de Cole Campbell n’a pas été accordé en raison d’une position de hors-jeu au préalable (43e).

Même après la pause, les Sarrois ont bien tenu le choc et se sont même procuré quelques longues séquences de possession. Leur récompense est venue avec Krattenmacher, arrivé de Munich, auteur d’un enroulé somptueux dans la lucarne. Kompany a réagi immédiatement avec un quadruple changement, lançant notamment Kimmich et Musiala : le siège a alors commencé. Le joker Luis Diaz (67e) a échoué d’une talonnade après un accès d’arrogance, Michael Olise (69e) butant d’abord sur Maximilian Rohr sur sa ligne puis sur la barre (70e).

Puis Kane a mieux fait les choses en tombant et a placé le ballon parfaitement dans la lucarne droite. Ensuite, la victoire a même encore été menacée.