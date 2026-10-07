Éloges pour un joueur de l’Ajax : « Je le vois faire des choses que je n’avais littéralement encore jamais vues chez lui »

Marciano Vink et Cristian Willaert estiment que c’est un coup dur pour l’Ajax de ne plus pouvoir compter sur Kasper Dolberg cette saison. Mercredi soir, il a été annoncé que l’attaquant de 29 ans ne rejouerait plus cette saison en raison d’une blessure aux ligaments croisés.

Dans Voetbalpraat sur ESPN, il est question de l’évolution de Dolberg cette saison. Il avait commencé l’exercice comme troisième attaquant, derrière Marcos Leonardo et Tolu Arokodare, mais s’est finalement battu pour retrouver une place de titulaire.

« Je suis fan de Dolberg », commence Vink. « Et ce qui est fou, c’est qu’en réalité, il était troisième choix cette saison. Il pouvait partir. Mais ces dernières semaines, il jouait vraiment très bien. Et il était vraiment cet attaquant sur lequel on pouvait s’appuyer pour faire remonter le bloc. »

« Et puis Tolu entrait, et il se passait encore quelque chose. Donc avec ces deux attaquants totalement différents, ils avaient quand même trouvé une formule dans laquelle l’un débutait et l’autre entrait en jeu, ou l’inverse. »

Willaert aussi est surpris par l’évolution de Dolberg. « Tu sais ce qui est beau aussi ? L’an dernier, Óscar García disait qu’il ne participait pas quand l’Ajax n’avait pas le ballon. Il ne pouvait pas l’utiliser, donc ce n’est que s’il changeait certaines choses qu’il ferait de nouveau appel à Dolberg », commence le journaliste.

Prochains matchs AJX Eredivisie 15:00 NEC

« Puis cette saison est arrivée. Leonardo et Tolu n’étaient pas encore en forme au début. Lors de tous ces matches en début de saison, Dolberg était titulaire. Mais tout le monde disait qu’il allait être vendu. Ensuite, il n’a pas été vendu et tout le monde pensait qu’il allait se retrouver sur une voie de garage. »

« Mais Leonardo n’a pas donné satisfaction, Tolu a eu une blessure à un moment donné, Dolberg est entré et, selon moi, il a bien joué. Mais ce que je trouve très frappant, et je ne sais pas comment Míchel a réussi ça… Je le vois sprinter vers l’arrière, presser et récupérer des ballons. Ce que je n’avais jamais, littéralement jamais, vu chez lui. Lors de sa première période à l’Ajax, quand il avait dix-huit ans, non plus. Pas une seule fois. Et je n’ai pas d’explication. »

« Cette envie, on l’attend d’un joueur de 29 ans qui arrive dans un club et entend de son entraîneur qu’il est sans le moindre doute son premier attaquant. Mais justement, dans la situation où il était en réalité troisième attaquant, Míchel a réussi d’une manière ou d’une autre à tellement le piquer qu’il fait ce que je ne l’ai encore jamais vu faire », conclut Willaert dans son éloge.