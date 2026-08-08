Éloges particuliers pour un candidat au départ ! Vincent Kompany met en avant un joueur du Bayern Munich après la victoire en match amical contre Aston Villa

« La situation de Sacha est claire, le club l’a clairement communiquée. Nous cherchons une solution », a déclaré Kompany après la victoire 2-1 en match amical contre Aston Villa vendredi à Hong Kong. « Mais au final, je suis impressionné par sa manière de s’entraîner et de jouer. Il donne tout. C’est évidemment ce qu’on attend d’un joueur professionnel. Mais j’ai vu beaucoup de joueurs dans sa situation qui n’en sont pas capables. »

Tout comme les deux autres joueurs de retour de prêt, Joao Palhinha et Bryan Zaragoza, Boey doit lui aussi absolument quitter le Bayern Munich lors de ce mercato. « Pour les trois, il n’y aura pas d’avenir au Bayern Munich », avait déjà souligné le directeur sportif Max Eberl à la fin du mois de juillet. « Si l’un d’eux décide de rester ici, alors ce sera relativement dur et compliqué pour lui, parce qu’il ne jouera pas un grand rôle. »

Boey a rejoint le Bayern Munich en janvier 2024 en provenance de Galatasaray pour 30 millions d’euros, mais il n’a pas réussi à répondre aux attentes placées en lui au cours des deux années suivantes. Lors de la deuxième partie de saison passée, le Français a évolué en prêt dans son ancien club de Galatasaray, mais un transfert définitif ne s’est ensuite pas concrétisé.

Le Bayern Munich réclamerait 15 millions d’euros pour Sacha Boey

Les Munichois demanderaient 15 millions d’euros pour Boey, ce qui aurait jusqu’ici refroidi les prétendants déjà intéressés en Premier League. Ces derniers mois, Boey a aussi été associé à des clubs de Ligue 1 française.

Parce que Boey, contrairement à la plupart des autres professionnels munichois, n’a ni participé à la Coupe du monde ni eu à composer avec des pépins physiques, il a eu beaucoup de temps de jeu pendant la préparation. Contre Aston Villa, il était titulaire, comme auparavant lors du succès 15-0 contre le FC Rottach-Egern.

« Je pense qu’il a très bien joué », a jugé Kompany. À la 80e minute, Boey a été remplacé après avoir été légèrement touché, mais il ne semble pas y avoir de problème sérieux. « Il semble aller bien. Il a simplement reçu un coup. »