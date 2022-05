Elneny : "Arsenal est concentré sur l'objectif de la Ligue des champions"

Le milieu de terrain d'Arsenal, Mohamed Elneny, a affirmé que l'objectif principal du club était de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine.

L'international égyptien de 29 ans est bien entré en jeu depuis la blessure de l'international ghanéen Thomas Partey, lors de la défaite 3-0 d'Arsenal contre Crystal Palace à Selhurst Park le 4 avril.

Bien qu'il ait manqué les deux défaites suivantes contre Brighton & Hove Albion et Southampton, Arteta ayant préféré Albert Sambi Lokonga, il a été titularisé lors du match contre Chelsea où il a été associé à Granit Xhaka pour la victoire 4-2 à Stamford Bridge.

"Tout le monde est concentré sur l'objectif"

Depuis, Elneny a été titularisé lors de la victoire 3-1 contre Manchester United, de la victoire 2-1 contre West Ham United et a également été solide lors de la victoire 2-1 contre Leeds United lors de leur dernier match à l'Emirates Stadium dimanche.

"Tout le monde est concentré sur la réalisation de l'objectif du club, qui est de se qualifier pour la Ligue des champions", a déclaré Elneny à beIN Sports après le match, cité par KingFut.

Alors que son contrat se termine à la fin de la saison, Elneny a été interrogé sur son avenir au club : "Le club parlera avec les joueurs concernant les renouvellements de contrat en temps voulu", a répondu l'Égyptien.

Au sujet du match contre Leeds, Elneny a déclaré : "Nous avons manqué beaucoup d'occasions en première mi-temps. "Nous voulions marquer un troisième but mais nous sommes heureux d'obtenir les trois points et gagner est la chose la plus importante pour l'équipe en ce moment.

"Je pense que nous avons contrôlé le match et que nous n'avons pas laissé à Leeds d'autres occasions que le but qu'ils ont marqué."

Match décisif à Tottenham

Arsenal se déplacera ensuite pour affronter Tottenham Hotspur dans le derby du nord de Londres, une victoire lui assurant une place en Ligue des champions la saison prochaine.

"Le derby contre Tottenham sera difficile, et notre objectif est de gagner dans leur stade et de gagner la qualification pour la Ligue des champions", a poursuivi Elneny.

Jusqu'à présent dans cette saison, Elneny a réussi 11 apparitions au total et a joué 530 minutes. Il a été titularisé lors de cinq de ces apparitions sur les 35 rencontres et a été utilisé comme remplaçant à six reprises.

Au total, il a réalisé deux passes décisives en championnat cette saison. La saison dernière, il a joué 23 matches de première division pour Arsenal et a marqué un but. Elneny est revenu à Arsenal en août 2020 après un prêt à Besiktas, pour lequel il a disputé 27 matches de championnat au total, marquant un but et délivrant trois passes décisives.