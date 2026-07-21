Lamine Yamal, la star de la sélection espagnole, a révélé les mots que lui a adressés la légende argentine Lionel Messi à l'issue de la finale de la Coupe du monde 2026, qui a vu le sacre de la Roja aux dépens de l'Argentine.

La finale a revêtu un caractère exceptionnel, réunissant deux générations différentes de stars du football, avec la présence de Messi du côté argentin, tandis que Yamal menait la nouvelle génération de la sélection espagnole, dans un affrontement qui a suscité un immense intérêt populaire et médiatique à travers le monde.

Yamal a disputé le match à dix-neuf ans, alors que Messi, âgé de 39 ans, vivait probablement l'une de ses dernières étapes avec la sélection argentine, si bien que le jeune joueur s'est retrouvé face à face avec son idole sur la plus grande scène du monde du football.

Après le coup de sifflet final et le sacre de l'Espagne en Coupe du monde, Yamal a tenu à se diriger vers Messi afin d'exprimer son admiration et son respect pour la légende argentine, dans une scène émouvante qui a attiré l'attention du public et des médias.

Yamal a dévoilé la teneur de l'échange qui a eu lieu entre eux après le match, précisant que Messi lui avait adressé un message particulier qui restera gravé dans sa mémoire tout au long de sa carrière footballistique.

La star du Barça a déclaré, selon les propos rapportés par le journal Marca : « Il m'a dit de poursuivre mon chemin, et que l'avenir appartenait à notre génération. »

Yamal a ajouté, évoquant la valeur qu'ont pour lui les mots de Messi : « Ces mots valent autant que la médaille d'or que je porte autour du cou. »

Ce moment revêt une importance particulière au regard de la relation symbolique qui unit Messi à Yamal, les noms des deux stars étant associés à une célèbre photo remontant à de nombreuses années, sur laquelle Messi apparaissait avec Yamal alors qu'il n'était qu'un nourrisson, avant qu'ils ne se retrouvent des années plus tard, mais cette fois sur le terrain et en finale de la Coupe du monde.

Alors que Messi sortait du match en ayant perdu le titre, Yamal célébrait le plus grand accomplissement de sa carrière jusqu'à présent, dans une scène qui semblait incarner le passage de flambeau entre une légende ayant dominé le football mondial durant de longues années et un jeune joueur dont on attend qu'il mène la nouvelle génération.

Et malgré la différence de sentiments des deux stars après le match, les mots de Messi ont porté un message de soutien clair à Yamal, qui voit dans le capitaine de l'Argentine l'une de ses principales sources d'inspiration.

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