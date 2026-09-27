« Elle sera la meilleure au monde » : une joueuse marocaine détrône Yamal et Fati au sommet du Barça

La Marocaine Maïssa Baha, âgée de 15 ans, est entrée dans l'histoire du FC Barcelone en devenant la plus jeune joueuse à inscrire un but dans l'histoire du club, devançant des noms marquants tels que Lamine Yamal, Vicky López, Ansu Fati et Bojan, après avoir trouvé le chemin des filets face à Logroño United.

La Polonaise Ewa Pajor, joueuse du Barça et l'une des candidates au Ballon d'Or, a déclaré lors d'une conférence de presse avant le début du parcours de l'équipe en Ligue des champions qu'elle voyait en Baha un potentiel exceptionnel, reconnaissant avoir été surprise lorsqu'elle l'a vue pour la première fois, et soulignant qu'elle était capable de devenir la meilleure attaquante numéro 9 au monde, malgré son jeune âge et son besoin de travailler et de progresser davantage.

L'admiration de Pajor pour le talent de Baha n'était pas une exception, puisque la jeune joueuse a attiré l'attention de Jordi Ventura, coordinateur du programme de football des jeunes du Barça, lorsqu'il l'a vue disputer un tournoi avec la sélection, ce qui a conduit le club à décider de tout mettre en œuvre pour la recruter.

Baha possède un ensemble d'atouts qui renforcent son statut de talent prometteur du Barça, au premier rang desquels sa taille de 174 centimètres, aux côtés de la puissance, de la vitesse et du sens du but, autant d'éléments apparus précocement et qui ont posé les fondations d'une carrière professionnelle attendue.

Après avoir inscrit son but historique, Baha a exprimé sa joie de s'entraîner aux côtés des stars du Barça, déclarant : « C'est un grand honneur de m'entraîner avec les meilleures joueuses du monde et d'apprendre d'elles. Je suis très heureuse et fière de faire partie du onze de départ et d'avoir marqué mon premier but. »

La jeune joueuse a adressé ses remerciements au personnel du club et à ses coéquipières des équipes de jeunes et de l'équipe première, ainsi qu'à sa famille et à son frère, soulignant leur rôle dans le soutien qu'ils lui ont apporté tout au long de son parcours jusqu'à ce moment historique.