Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FC Barcelona v Paris FC - UEFA Women's Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

« Elle sera la meilleure au monde » : une joueuse marocaine détrône Yamal et Fati au sommet du Barça

Barcelona
Espagne

Elle n'a que 15 ans

La Marocaine Maïssa Baha, âgée de 15 ans, est entrée dans l'histoire du FC Barcelone en devenant la plus jeune joueuse à inscrire un but dans l'histoire du club, devançant des noms marquants tels que Lamine Yamal, Vicky López, Ansu Fati et Bojan, après avoir trouvé le chemin des filets face à Logroño United.

La Polonaise Ewa Pajor, joueuse du Barça et l'une des candidates au Ballon d'Or, a déclaré lors d'une conférence de presse avant le début du parcours de l'équipe en Ligue des champions qu'elle voyait en Baha un potentiel exceptionnel, reconnaissant avoir été surprise lorsqu'elle l'a vue pour la première fois, et soulignant qu'elle était capable de devenir la meilleure attaquante numéro 9 au monde, malgré son jeune âge et son besoin de travailler et de progresser davantage.

L'admiration de Pajor pour le talent de Baha n'était pas une exception, puisque la jeune joueuse a attiré l'attention de Jordi Ventura, coordinateur du programme de football des jeunes du Barça, lorsqu'il l'a vue disputer un tournoi avec la sélection, ce qui a conduit le club à décider de tout mettre en œuvre pour la recruter.

Baha possède un ensemble d'atouts qui renforcent son statut de talent prometteur du Barça, au premier rang desquels sa taille de 174 centimètres, aux côtés de la puissance, de la vitesse et du sens du but, autant d'éléments apparus précocement et qui ont posé les fondations d'une carrière professionnelle attendue.

Après avoir inscrit son but historique, Baha a exprimé sa joie de s'entraîner aux côtés des stars du Barça, déclarant : « C'est un grand honneur de m'entraîner avec les meilleures joueuses du monde et d'apprendre d'elles. Je suis très heureuse et fière de faire partie du onze de départ et d'avoir marqué mon premier but. »

Ligue des Champions
Roma crest
Roma
ROM
Barcelona crest
Barcelona
BAR

La jeune joueuse a adressé ses remerciements au personnel du club et à ses coéquipières des équipes de jeunes et de l'équipe première, ainsi qu'à sa famille et à son frère, soulignant leur rôle dans le soutien qu'ils lui ont apporté tout au long de son parcours jusqu'à ce moment historique.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google