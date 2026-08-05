Elle ne bougera pas avant septembre : quel est le secret du silence de l'Arabie saoudite dans l'affaire Infantino ?

Des rapports de presse ont révélé la raison du silence de la Fédération saoudienne face à la crise que traverse le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, désormais menacé de perdre son poste après l'échec du projet de privatisation de la Coupe du monde.

Le journaliste britannique Ben Jacobs a expliqué ce mercredi que cette raison tient, en partie, aux élections attendues au sein de la Fédération saoudienne de football à la fin du mois d'août en cours.

Selon la même source, la Fédération saoudienne tiendra une assemblée générale extraordinaire le 30 août afin d'élire un nouveau président pour succéder à Yasser Al-Misehal, qui a présenté sa démission après l'élimination de la sélection saoudienne de la Coupe du monde 2026.

Ben Jacobs a ajouté que cette échéance électorale constitue l'une des principales raisons pour lesquelles l'Arabie saoudite n'a pas annoncé de position officielle sur l'avenir d'Infantino, dans un contexte de pressions croissantes réclamant qu'il ne se représente pas pour un nouveau mandat à la tête de la FIFA.

Jacobs a indiqué, citant plusieurs hauts responsables saoudiens, qu'il existe une opposition dans les coulisses du football saoudien au maintien d'Infantino à son poste, mais que la position officielle ne sera vraisemblablement pas clarifiée avant le mois de septembre, une fois les élections au sein de la Fédération saoudienne achevées.

Ces développements interviennent alors que le président de la FIFA fait face à des pressions croissantes de la part de plusieurs confédérations continentales et fédérations nationales, après avoir renoncé au projet de vente d'une part des droits commerciaux des compétitions de la Fédération internationale, un projet qui a suscité une large vague de critiques et entraîné une baisse du soutien dont il bénéficiait dans de nombreux milieux du football.

À lire aussi :

Coup dur européen : la proposition d'Infantino essuie un nouveau refus