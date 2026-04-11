Des médias ont exhumé une vieille affaire impliquant l’arbitre controversé de la rencontre entre Al-Ahli et Al-Fayha, comptant pour la 29ᵉ journée du championnat saoudien Roshen.

Mercredi dernier, à l’occasion de la 29^e journée du championnat Roshen, Al-Ahli et Al-Fayha se sont séparés sur un score de 1-1 au stade de Majmaah.

La rencontre a été émaillée de décisions arbitrales controversées, poussant Al-Ahli à publier un communiqué virulent pour réclamer l’audition des échanges entre l’arbitre et son assistant vidéo.

La polémique la plus vive a visé le quatrième arbitre, Abdulrahman Al-Sultan, après les révélations de l’attaquant anglais d’Al-Ahli Jeddah, Ivan Toney, qui l’accuse d’avoir suggéré aux joueurs de se concentrer sur la Ligue des champions asiatique plutôt que sur la rencontre en cours.

Selon le quotidien saoudien « Okaz », l’arbitre avait déjà été impliqué dans un incident retentissant il y a huit ans, lorsqu’il officiait sur le terrain et avait ordonné, de manière erronée, la reprise d’un match.

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Les faits remontent à 2018 : la Fédération saoudienne de football avait ordonné la reprise du match de barrages entre Al-Muzahmiyah et Najran, en raison d’une erreur majeure de l’arbitre Abdulrahman Al-Sultan, qui avait été suspendu.

Cette décision faisait suite à une erreur majeure commise par Al-Sultan lors de la séance de tirs au but, où il avait appliqué la méthode « ABBA », selon laquelle chaque équipe tire deux tirs au lieu d’un seul après le premier tir, une méthode qui avait été supprimée par la Fédération internationale de football (FIFA) avant ce match.

Après cet incident, l’arbitre Abdulrahman Al-Sultan avait initialement annoncé sa retraite définitive, avant de revenir sur sa décision.

Selon le quotidien, il a ensuite commis plusieurs erreurs et a été suspendu à plusieurs reprises par la Commission des arbitres de la Fédération saoudienne de football.

Sa dernière faute remonte à la saison dernière de la Ligue Roshen, lorsqu’il a été suspendu en interne par la Fédération saoudienne de football pour des erreurs multiples lors d’un match entre Al-Ittihad et Al-Raed.

L’Al-Ahli avait alors demandé à la Fédération saoudienne d’ouvrir une enquête sur l’ensemble de l’équipe arbitrale, avant que l’instance ne confirme que ses différentes commissions étaient saisies du dossier.