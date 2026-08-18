Le FC Barcelone accélère la réorganisation de son effectif avant la fermeture du marché des transferts, après avoir ouvert une nouvelle porte à l'un de ses jeunes joueurs pour trouver une autre destination, dans un contexte d'intérêt croissant de plusieurs clubs, en Espagne comme à l'étranger.

Selon le journal espagnol Sport, le FC Barcelone se réjouit d'un départ définitif d'Héctor Fort, après avoir informé le joueur qu'il ne faisait plus partie des plans de l'équipe pour la nouvelle saison, alors que plusieurs clubs sont intéressés par son recrutement.

Everton, Fulham et le Borussia Dortmund s'étaient déjà renseignés sur la situation du latéral espagnol, avant que la Real Sociedad ne rejoigne la liste des prétendants, profitant des rapports positifs recueillis sur le joueur durant son prêt à Elche.

Fort ne participera plus à la préparation du FC Barcelone, et son avenir devrait se décider dans les prochains jours, la priorité étant donnée au projet sportif qui lui garantira le plus de temps de jeu.

Elche souhaitait conserver le joueur, mais cette option est désormais écartée, car le FC Barcelone ne veut pas le prêter à nouveau et tient à le vendre définitivement.

Le club catalan a fixé le montant de la transaction à environ 10 millions d'euros, ce qui signifie que les clubs désireux de recruter Fort devront présenter une offre proche de cette somme pour entrer dans la course.

Le dossier Fort, aux côtés de celui de Marc Casadó, figure parmi les principaux dossiers que le FC Barcelone cherche à régler avant la fermeture du marché des transferts, dans le but de générer des revenus supplémentaires et d'élargir sa marge salariale afin d'enregistrer de nouveaux joueurs.

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