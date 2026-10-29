Elle concerne un pays africain : le parquet classe une plainte retentissante contre le Barça

Le parrainage du FC Barcelone par la République démocratique du Congo a suscité une vive polémique depuis la révélation des détails de l'accord.

L'accord prévoit des revenus de 44 millions d'euros sur 4 saisons et a donné lieu au dépôt d'une plainte soulevant des interrogations sur les procédures suivies pour conclure l'accord et sur l'origine des fonds destinés à son financement.

Les auteurs de la plainte se sont concentrés sur l'éventualité d'un financement du contrat par des fonds publics, sans appel d'offres préalable ni obtention de l'aval du Parlement congolais.

Le quotidien Sport a rapporté que le ministère public avait ouvert une enquête préliminaire pour examiner les faits, mais que l'affaire n'a finalement pas avancé par la voie judiciaire espagnole.

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Le ministère public a décidé de classer la plainte, estimant que les faits ne s'étaient pas produits en Espagne et qu'il ne disposait donc pas de la compétence territoriale pour les instruire, selon ce qu'a révélé Albert Lemos sur la radio Cadena SER.

Le dépôt de la plainte est intervenu après l'annonce par le FC Barcelone de son partenariat avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Bien que le ministère public ait d'abord ouvert une enquête préliminaire, il a finalement décidé de ne pas poursuivre l'instruction en raison de la question de la compétence territoriale.

Le FC Barcelone avait annoncé, en juillet 2025, un partenariat avec le gouvernement congolais pour promouvoir ce pays africain à travers le sport et la culture.

Parmi les contreparties prévues par l'accord figurait l'apposition du slogan « République démocratique du Congo – Cœur de l'Afrique » au dos des maillots d'entraînement des équipes professionnelles du club, ainsi que d'autres activités promotionnelles.

La durée fixée pour l'accord était de 4 saisons, pour une valeur totale de 44 millions d'euros. L'importante valeur financière de l'accord, de même que les soupçons portant sur l'utilisation de fonds publics sans suivre les procédures requises, figuraient parmi les aspects soulevés par la plainte.

En classant la plainte, le ministère public met fin aux enquêtes préliminaires ouvertes en Espagne concernant le parrainage du FC Barcelone par le Congo. Cette décision permet de clore cette voie judiciaire, mais elle ne met pas un terme aux interrogations qui ont accompagné l'accord depuis sa révélation.

Le ministère public ne s'est pas penché sur la question de savoir si des irrégularités avaient entaché la signature du contrat ; il a plutôt considéré qu'il ne pouvait pas enquêter sur les faits, ceux-ci se situant hors de son ressort territorial.

Entre-temps, l'accord d'une valeur de 44 millions d'euros continue de soulever des interrogations sur les conditions dans lesquelles il a été négocié, ainsi que sur l'utilisation de fonds publics pour le financer.