Elle a surpris ses 5 millions d'abonnés : un virus mystérieux relance la polémique autour de la petite amie de Lamine Yamal

Inés García, la compagne de la star espagnole Lamine Yamal, joueur du Barça, a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux après avoir révélé qu'elle était atteinte du virus de l'herpès, dans une confession personnelle publiée sur son compte Instagram, devant ses quelque 5 millions d'abonnés.

Le journal allemand « Bild » a rapporté que García, âgée de 21 ans, a parlé sans détour de sa lutte contre le virus, expliquant qu'elle n'avait pas connu de poussée depuis longtemps, avant de se réveiller récemment et de découvrir l'apparition d'un bouton de fièvre sur son nez.

L'influenceuse a écrit dans ses stories : « Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu de poussée d'herpès. Vous vous souvenez, il y a un an ? À l'époque, j'avais au moins une poussée par mois. Hier, je me suis réveillée et j'en ai trouvé une sur mon nez, et voici à quoi je ressemble depuis 24 heures. »

García ne s'est pas contentée de mots : elle a publié une photo montrant clairement le bouton, et a également partagé une vidéo dans laquelle elle a filmé son visage sous différents angles, un geste qui reflète sa volonté de gérer la situation sans chercher à cacher son état.

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Mais cette révélation personnelle n'est pas passée inaperçue, car García a fait face à une vague de critiques et de commentaires moqueurs, certains abonnés s'interrogeant sur ses motivations à publier des détails relatifs à sa santé.

Sur la plateforme X, un commentaire critiquant sa décision de partager ces détails a récolté plus de 18 000 « j'aime », tandis qu'un autre utilisateur écrivait avec ironie qu'elle se réveille chaque jour pour embarrasser Yamal, et qu'un troisième commentaire plaisantant sur la difficulté d'arracher cette information à son propriétaire a dépassé les 2,4 millions de vues.

Cette vague de polémique n'est pas la première à laquelle García est confrontée depuis l'annonce de sa relation avec Lamine Yamal en mai 2026, puisqu'elle est devenue une cible récurrente de critiques et de rumeurs sur les réseaux sociaux, y compris des accusations liées à ses relations passées.

L'influenceuse avait déjà révélé avoir reçu des centaines de milliers de messages de haine, en plus d'être confrontée à des comptes factices et à des contenus générés par intelligence artificielle la concernant, ce qui fait que ses apparitions sur les réseaux sociaux sont continuellement accompagnées d'une large polémique.