Les supporters du club d'Al-Taawoun ont entamé leur révolte contre le Marocain Abderrazak Hamdallah, attaquant de l'équipe, lors de la confrontation face à Al-Riyadh en Roshn Saudi League.

Al-Taawoun s'est rendu chez Al-Riyadh, ce samedi, dans la capitale saoudienne, en clôture des matchs de la onzième journée de la Roshn League.

Le journaliste saoudien Nawaf Al-Oqail a révélé un incident marquant survenu à la 65e minute de la rencontre, alors qu'Al-Riyadh menait face à Al-Taawoun sur le score d'un but à zéro, dont le second protagoniste était Hamdallah.

Quant au premier protagoniste, il s'agissait des supporters d'Al-Taawoun, qui ont scandé des chants réclamant au Serbe Vuk Rašović, l'entraîneur de l'équipe, de sortir le joueur marocain du terrain, en raison de son faible niveau.

Cela intervient bien que Hamdallah soit parvenu à inscrire un but pour Al-Taawoun lors de la première mi-temps de la rencontre, mais l'arbitre l'a annulé après avoir eu recours à l'assistance vidéo pour hors-jeu.

Il s'agit désormais de la deuxième crise que traverse l'attaquant marocain au sein de « Sokkari Al-Qassim » en l'espace d'une seule semaine, après s'être accroché avec son compatriote et coéquipier, Achraf El Mehdioui, lors du précédent match contre Al-Qadsiah.

Pour rappel, Hamdallah a disputé 9 matchs avec Al-Taawoun depuis le début de la saison en cours, durant lesquels il est parvenu à inscrire 4 buts, tout en délivrant une seule passe décisive.