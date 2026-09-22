Le comité technique des arbitres en Espagne a mis fin à la polémique concernant les principales décisions arbitrales controversées du derby entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid, après avoir reconnu une erreur manifeste de l'arbitre de la rencontre, Ortiz Arias, et de l'assistance vidéo sur l'une des actions, tout en défendant une autre décision qui avait suscité les protestations du club madrilène.

Selon le journal « AS », le comité technique des arbitres a publié ce mardi son évaluation des deux situations les plus controversées de la rencontre : l'intervention de Kang-in Lee sur Federico Valverde, et le contact entre Cuti Romero et Jude Bellingham, deux actions qui ont déclenché la colère de la direction du Real Madrid et de l'entraîneur José Mourinho, le club estimant que l'arbitre aurait dû brandir le carton rouge à chaque fois.

Le comité des arbitres défend la décision sur l'action de Romero

Le comité s'est penché sur l'intervention du défenseur argentin Cristian Romero sur Bellingham, une action qui avait donné lieu à une décision controversée de l'arbitre Miguel Ángel Ortiz Arias.

L'arbitre avait d'abord sifflé une faute de Bellingham contre le joueur de l'Atlético de Madrid, avant que l'assistance vidéo n'intervienne pour lui signaler une erreur dans l'identification de l'auteur de la faute, si bien que le carton jaune a été attribué à Romero.

Malgré les réclamations du Real Madrid pour obtenir un carton rouge, le comité des arbitres a estimé que s'en tenir au carton jaune était la décision correcte.

Le comité a déclaré : « Romero, après avoir joué le ballon, a marché sur la jambe de Bellingham. Il y a un degré d'intensité qui laisse une large marge d'interprétation. L'arbitre s'est trompé dans la détermination du sens de la faute. Le contact s'est produit au cours de la même action que celle que l'arbitre avait évaluée. Après avoir revu l'action sur l'écran, il a jugé ce contact imprudent. »

Il a ajouté : « La décision est un coup franc direct et un carton jaune. L'arbitre vidéo a eu raison d'intervenir. »

Cela va à l'encontre de l'avis d'experts en arbitrage, dont le dernier en date, l'ancien arbitre portugais Bruno Paixão, qui a déclaré à Kooora que l'action justifiait un carton rouge.

Kang-in Lee méritait l'expulsion

En revanche, le comité technique des arbitres a reconnu une erreur d'arbitrage manifeste dans une autre action, après avoir affirmé que le Sud-Coréen Kang-in Lee aurait dû recevoir un carton rouge en raison de son intervention sur Federico Valverde avant la fin de la première mi-temps.

Le comité a déclaré : « Kang-in Lee s'est précipité pour stopper la progression de Federico Valverde, et ses crampons ont heurté la jambe du joueur avec une torsion de l'articulation et un risque élevé de provoquer une blessure. »

Il en a conclu que la décision correcte était « un coup franc direct et un carton rouge », affirmant que ce qui s'est produit constitue « une erreur claire et évidente de l'arbitre, et que l'assistance vidéo aurait dû intervenir ».

Le comité des arbitres confirme la validité de l'expulsion de Huijsen

Le comité a également examiné l'intervention de l'assistance vidéo dans l'expulsion de Dean Huijsen, le défenseur du Real Madrid, après que l'arbitre vidéo l'eut appelé à revoir l'action opposant le joueur à Giuliano Simeone.

Le comité a confirmé la validité de la décision d'expulsion, précisant : « Giuliano avait pris l'avantage dans la situation, se dirigeait vers le but avec le ballon sous son contrôle. Huijsen l'a retenu par le bras sans aucune possibilité de disputer le ballon. »

Le comité a conclu son évaluation en affirmant : « C'est un penalty et un carton rouge. L'arbitre vidéo a eu raison d'intervenir. »

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