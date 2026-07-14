Une vieille blague de l’Argentin Alexis Mac Allister, milieu de terrain de Liverpool, a provoqué l’ire des supporters anglais à la veille du match qui opposera les deux sélections en demi-finale de la Coupe du monde 2026, organisée conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les deux sélections s’affronteront mercredi au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, à l’occasion de la deuxième demi-finale de la Coupe du monde 2026.

À quelques heures du coup d’envoi, les fans anglais ont exhumé une interview accordée en mai à Jamie Redknapp, ex-star de Liverpool, au cours de laquelle le milieu de terrain avait écarté les Three Lions du cercle des prétendants au titre.

Le milieu de terrain avait alors confié ses pronostics : « L’Espagne et la France sont deux équipes vraiment solides, mais j’ai toujours le sentiment que l’Argentine et le Brésil ont leurs chances. »

Il a ajouté : « Même si le Brésil ne traverse pas sa meilleure période, je pense qu’avec Carlo Ancelotti et de bons joueurs, ils ont une chance. Quant à nous, c’est peut-être possible. »

Ces pronostics ont surpris Redknapp, qui a rétorqué : « Mais tu n’as pas cité l’Angleterre, donne-nous un peu d’espoir », provoquant la réponse ironique de l’Argentin : « Tu crois vraiment que vous avez une chance ? »

Interrogé mardi par Sky Sports, il a confirmé qu’il n’avait pas anticipé la présence des Three Lions en demi-finale.

Le joueur argentin a rétorqué : « Je comprends la question, elle fait suite à mon entretien avec Jamie Redknapp à Liverpool. »

Il a précisé : « C’était une plaisanterie, car au moment même où j’ai dit que l’équipe d’Angleterre ne se retrouverait pas dans cette situation (en demi-finale de la Coupe du monde), j’ai ajouté qu’elle comptait de superbes joueurs et un très bon entraîneur. »

Rappelons qu’il s’agit du premier Angleterre-Argentine en Coupe du monde depuis près de 24 ans, plus précisément depuis leur rencontre lors de la phase de poules de la Coupe du monde 2002, que les « Three Lions » avaient remportée grâce à un but de David Beckham.