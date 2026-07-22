Elle a dépassé les 23 millions... Une pétition réclame l'exclusion à vie de l'Argentine de la Coupe du monde

Une pétition en ligne réclamant l'exclusion définitive de la sélection argentine de la Coupe du monde a suscité un vaste engouement, après avoir recueilli plus de 23 millions de signatures aux quatre coins du monde, devenant ainsi l'une des pétitions les plus populaires de l'histoire.

Selon plusieurs médias tels que RMC et Eurosport, la pétition portait le nom « Argentina Out » (Dehors l'Argentine) et a été signée par 23 316 108 personnes issues de quelque 170 pays, dépassant largement l'objectif initial fixé par ses organisateurs, à savoir 5 millions de signatures.

La pétition, lancée pendant le Mondial 2026, accusait la Fédération internationale de football (FIFA) et les arbitres des rencontres de favoriser la sélection argentine et son capitaine Lionel Messi. On pouvait y lire : « Pourquoi les autres sélections devraient-elles disputer le tournoi si le vainqueur est connu d'avance ? Excluez l'Argentine de la Coupe du monde et donnez une chance équitable à tous. »

La sélection argentine a toutefois échoué à décrocher le titre lors de la dernière édition de la Coupe du monde, s'inclinant en finale face à son homologue espagnole sur le score de 0-1.

Le parcours de la sélection argentine dans le tournoi a été marqué par une vaste polémique arbitrale, notamment lors du match contre l'Égypte en huitièmes de finale.

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À deux doigts d'un record mondial

Les rapports ont indiqué que le nombre de signataires de la pétition l'a rapprochée d'une entrée dans le livre Guinness des records, puisqu'il ne lui manquait que moins d'un million de signatures pour égaler le record de la pétition la plus signée de l'histoire.

Ce record reste détenu par la campagne « Jubilé 2000 », lancée en 1997 pour réclamer l'annulation de la dette des pays pauvres, qui avait alors réussi à recueillir plus de 24 millions de signatures, selon le livre Guinness des records.

Sans le moindre effet sur les décisions de la FIFA

Malgré la large diffusion de la pétition, celle-ci n'a eu aucun effet sur les décisions de la Fédération internationale de football, qui n'a pas donné suite aux revendications qu'elle contenait.

Après la défaite de la sélection argentine face à l'Espagne en finale de la Coupe du monde, les organisateurs de la pétition ont conclu leur message par ces mots : « La FIFA nous a ignorés, mais l'Espagne a tenu sa promesse... Merci l'Espagne. »

Malgré le tapage qui a accompagné la pétition, celle-ci est restée une simple initiative en ligne, sans aucune portée juridique ou sportive sur la participation de la sélection argentine aux compétitions internationales.