Eliminatoires Mondial : Le Maroc poursuit son sans-faute

Les Lions de l’Atlas de Vahid Halilhodzic ont conforté leur place de leader dans le groupe qualificatif au Mondial en battant le Guinée-Bissau.

La belle série du Maroc se prolonge. Ce samedi, lors d’une rencontre disputée à Casablanca mais officiellement considérée comme un match à l’extérieur, la sélection de Vahid Halilhodzic n’a fait qu’une bouchée du Guinée-Bissau, son poursuivant direct dans la poule qualificative à la Coupe du Monde.

Le doublé de Kaabi

Les Lions de l’Atlas se sont imposés par trois buts d’écart, avec notamment un doublé d’Ayoub El Kaabi. Le sociétaire d’Hatayspor a ouvert la marque à la 10e minute sur une reprise de la tête à la suite d’un coup franc. Puis, il a remis ça à la 70e en dribblant le gardien avant d’envoyer le cuir dans les buts vides.

L’autre but marocain a été l’œuvre d’Aymen Barkok. Le milieu de terrain de l’Eintracht Francfort a fait mouche d’un tir à bout portant à l’entrée de la surface (20e), en conclusion d’une magnifique action collective de son équipe. Un vrai régal pour les yeux.

Le Maroc n’a plus pris de but depuis un an

Le succès des Maghrébins aurait pu être encore plus important s’ils avaient concrétisé la majorité des opportunités qu’ils ont eues. Adam Masina, le joueur de Watford, a notamment trouvé le poteau sur un tir lointain à la 79e.

En plus de gagner, le Maroc a assuré un clean sheet derrière, avec un Bounou toujours infranchissable dans la cage. Cela fait 10 rencontres de suite que cette sélection n’a pas encaissé le moindre but. La dernière fois c’était le 13 octobre 2020 contre la RD Congo (1-1). Il y a presque un an.

Avec neuf points pris sur autant possibles, le Maroc n’est plus qu’à une victoire de la qualification pour les barrages. Les Lions de l'Atlas pourraient l’assurer dès mardi contre la Guinée. Une mission à leur portée.