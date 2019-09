Une minute ! C’est le temps qui séparait la Somalie d’une qualification historique pour le deuxième tour qualificatif d’un Mondial. À Harare, au Zimbabwe, la 202e sélection au classement FIFA a laissé échapper son rêve à la toute dernière minute du temps additionnel.

Après avoir signé un succès inattendu lors de la première manche (1-0), jouée à Djibouti pour des raisons de sécurité, la Somalie espérait bien confirmer lors du match retour. Et, elle a tout mis en œuvre dans cette optique, préservant notamment la parité jusqu’au dernier quart d’heure de la partie.

