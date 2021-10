Éliminatoires Mondial 2022 : Cristiano Ronaldo frappe trois fois, l'Angleterre freinée

La 8ème journée des éliminatoires pour le Mondial s'est poursuivie ce mercredi. Ronaldo s'est offert un triplé, l'Angleterre a concédé le nul (1-1).

Après les matches de mardi, notamment marqués par la qualification de l'Allemagne, première nation à y parvenir, la 8ème journée des éliminatoires pour le Mondial 2022 s'est poursuivie ce mercredi. 6 groupes et 14 équipes étaient concernés. L'Angleterre a été freinée par la Hongrie, Ronaldo a porté le Portugal (5-0).

Cristiano Ronaldo frappe deux fois

Meilleur buteur de l'Histoire en sélection, Ronaldo a de nouveau fait des siennes, rendant encore plus compliquée la tache de ceux qui tenteront d'aller chercher son impressionnant record. L'attaquant a inscrit un triplé salvateur face au Luxembourg, dont deux sur des pénalties. La Seleçao s'est largement imposée (5-0).



Dans le même temps, l'Angleterre a été bousculée par la Hongrie. Les hommes de Gareth Southgate ont concédé le premier but face aux visiteurs, mais sont parvenus à égaliser grâce à un but de John Stones (37e). Dans le groupe C, la Suisse s'est baladée en Lituanie, l'emportant sans forcer sur le score de 4 buts à 0. Enfin, dans le groupe D, celui des Bleus, la Finlande s'est imposée sur la pelouse du Kazakhstan (0-2), tandis que l'Ukraine et la Bosnie-Herzégovine ont fait match nul (1-1).

Tous les résultats de la soirée :

Groupe A : Serbie 3-1 Azerbaïdjan, Portugal 5-0 Luxembourg.

Groupe B : Suède 2-0 Grèce, Kosovo 1-2 Géorgie.

Groupe C : Lituanie 0-4 Suisse, Bulgarie 2-1 Irlande du Nord.

Groupe D : Kazakhstan 0-2 Finlande, Ukraine 1-1 Bosnie-Herzégovine.

Groupe F : Isral 2-0 Moldavie, Danemark 1-0 Autriche, Iles Féroé 0-1 Ecosse.

Groupe I : Angleterre 1-1 Hongrie, Saint-Marin 0-3 Andorre, Albanie 0-1 Pologne.