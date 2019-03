Éliminatoires Euro 2020 - De la sélection irlandaise aux Three Lions anglais, la trajectoire singulière de Declan Rice (West Ham)

Alors qu'il comptait trois sélections avec l'Irlande, la révélation de la saison chez les Hammers a finalement choisi de porter les couleurs anglaises

En ces temps de Brexit et de question sur l'identité britannique, le choix de Declan Rice a de quoi interpeller. Alors qu'il comptait trois sélections avec l' , à chaque fois dans des matches amicaux, le jeune milieu de terrain de a pu changer d'équipe nationale. Convaincu par ses prestations en club, Gareth Southgate lui a offert sa première apparition aevc les Three Lions vendredi soir, lors du match face à la , comptant pour les éliminatoires de l' .

Le calendrier s'est bousculé pour le joueur de 20 ans. Récemment, la FIFA avait autorisé son "transfert" de sélection même s'il n'avait pas encore été appelé. Le mardi 13 mars, Declan Rice devait se rendre à Dublin, sur les terres de ses ancêtres pour recevoir le prix de meilleur jeune joueur irlandais de l'année. Par précaution et pour éviter toute polémique, le joueur formé aux Hammers ne s'est pas rendu à cette cérémonie. Le hasard fait bien les choses puisque le lendemain, il était convoqué en sélection anglaise chez les A.

En conférence de presse, Gareth Southgate avait justifié sa décision d'appeler Rice dès ce mois de mars alors que sa situation vis-à-vis de l'Irlande était compliquée. Sans surprise, le milieu de terrain a été vivement critiqué par des supporters irlandais. L'entraîneur qui a terminé quatrième de la en l'an passé en a profité pour saluer son courage. "Sa forme justifie sa sélection. Sa situation a été très médiatisée mais nous le suivons depuis longtemps. C’est une décision importante pour un joueur de 20 ans."

Le technicien anglais estime que Rice a pris sa décision avec maturité. Il a aussi indiqué que le jeune joueur était l'un des meilleurs de sa catégorie d'âge en . "Quand vous demandez à un joueur de transférer sa sélection, vous devez sentir que le joueur a un avenir avec vous. Nous aimons son personnage et il peut jouer dans l'entrejeu ou en défense." Entré en jeu à la place de Dele Alli à Wembley vendredi soir, Rice pourrait bien démarrer ce lundi soir face au Monténégro.

Pellegrini : "Dans le futur il sera un grand joueur"

Au coeur d'une saison en dents de scie pour West Ham, 9e de Premier League, Declan Rice s'affirme comme la révélation du club londonien. Manuel Pellegrini, son entraîneur, lui fait grandement confiance. Il compte ainsi 28 rencontres cette saison en championnat. "Il s'améliore à chaque match", a déclaré le technicien argentin en janvier dernier après un succès de prestige face à . "Aujourd'hui, vous pouvez voir qu'il a joué beaucoup de ballons vers l'avant. Il est bon sur le plan technique et aussi dans les duels aériens. Je pense que nous sommes devant un joueur complet. Je suis sûr que dans le futur il sera un grand joueur."

Un certain nombre de joueurs ont changé d'allégeance d'Irlande à l' ces dernières années. Jack Grealish ( ) et Michael Kane ( ) ont ainsi défendu les couleurs du trèfle en sélection de jeunes avant de se tourner vers les Three Lions. Declan Rice n'est donc pas un cas unique mais son choix de changer d'équipe nationale à seulement 20 ans démontre qu'il n'a peur de rien. Une force mentale qu'il devra désormais montrer sur le terrain. Dans une sélection jeune et sur une dynamique très positive, tout est réuni pour.