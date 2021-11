Eliminatoires du Mondial : Le Ghana revient de loin

Dernière sélection africaine à avoir atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde (en 2010), le Ghana peut espérer retrouver la scène mondiale l’année prochaine. Les Black Stars ont accédé aux barrages de la zone Afrique en terminant premiers de leur groupe qualificatif.

Un pénalty généreux pour le Ghana

Avant l’ultime journée, les coéquipiers d’André Ayew figuraient à la deuxième place derrière l’Afrique du Sud, face à laquelle ils s’étaient inclinés à l’aller. Ils ont finalement réussi à dépasser les Bafana Bafana en les battant à domicile. C’était ce dimanche dans un stade d’Accra bouillonnant.

La différence ne s’est faite que sur un but et il a été inscrit sur pénalty par Ayew (33e). Un pénalty relativement généreux, car le tirage de maillot pour lequel le joueur sud-africain avait été sanctionné paraissait très léger. L’ancien marseillais ne s’est en tous cas pas posé de question et a transformé la sentence en prenant le gardien à contre-pied.

Les visiteurs ont été sérieusement secoués par ce coup du sort. A aucun moment ils n’ont semblé en mesure de pouvoir recoller à la marque, même si l’écart au tableau d’affichage est resté minime. A dix minutes de la fin, ils ont été plutôt proches de concéder un deuxième but suite à la sortie catastrophique de leur portier.

Le Ghana s’est donc imposé et ce précieux succès porte l’empreinte de Milovan Rajevac. Revenu à un poste qu’il avait occupé avec succès il y a une dizaine d’années, le technicien serbe avait redonné un visage compétitif à cette équipe. Il lui reste à présent de finir le travail en assurant le ticket pour le Qatar. Ça ne sera pas une partie de plaisir puisque les Black Stars ne seront pas tête de série lors du tirage des barrages.

La RD Congo accède également aux barrages

Outre le Ghana, une autre sélection africaine a assuré in-extremis sa place dans les matches d’appui du mois de mars. Il s’agit de la RD Congo. Les Léopards se sont imposés face au Bénin ce dimanche (2-0), dépassant ainsi sur le fil les Eperviers. Ils peuvent rêver d’une première participation au Mondial depuis 1974.