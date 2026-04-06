Elgyn Hato ne peut retenir ses larmes après la faute qui a coûté à l'Ajax la finale de la Future Cup

L'Ajax U17 a été éliminé de la Future Cup. L'équipe de Stan Bijl s'est inclinée 1-2 face aux espoirs du Real Madrid en demi-finale du tournoi.

Après avoir réussi à passer la phase de groupes de ce mini-tournoi le jour de Pâques, l'Ajax a connu un revers lundi après-midi au centre De Toekomst. Les Amstellodamois se sont retrouvés menés dès le début du match suite à un penalty accordé un peu trop facilement.





En deuxième mi-temps, l'Ajax est revenu dans le match. Luca de Baat a tiré de très loin sur le dos de Denzel Darko et a vu le ballon s'envoler dans les filets : 1-1.

Peu après l'égalisation, l'Ajax a de nouveau essuyé un coup dur. Gerain van Loon a effectué un tacle violent au milieu de terrain et a immédiatement été expulsé par l'arbitre.

À dix contre onze, le Real Madrid a pris l'initiative. Les Espagnols se sont créé quelques occasions franches, mais ils ont finalement dû compter sur un nouveau penalty pour marquer.

Elgyn Hato, âgé de seulement quinze ans et qui avait jusqu'alors réalisé un très bon tournoi, a malheureusement fait tomber son adversaire juste avant le coup de sifflet final. Le penalty n'a pas été manqué, empêchant ainsi l'Ajax de conserver son titre de l'année dernière.

En finale, le Real Madrid affrontera cet après-midi le Future United ou le RSC Anderlecht.