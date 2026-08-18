Le Nigérian George Ilenikhena, attaquant d'Al-Ittihad, a exprimé sa joie après sa performance remarquable lors de sa première apparition en tant que titulaire avec l'équipe, affirmant qu'une bonne préparation pour la nouvelle saison était à l'origine de cette réussite.

Al-Ittihad s'est imposé face à Al-Najma sur le score de trois buts à zéro, lors du match qui a opposé les deux équipes ce mardi, au stade de la cité sportive du roi Abdallah à Buraydah, en trente-deuxièmes de finale de la Coupe du Serviteur des deux Saintes Mosquées.

Ilenikhena a inscrit deux des trois buts d'Al-Ittihad dans les 45 premières minutes, plus précisément aux 16e et 38e minutes, après deux frappes puissantes du pied gauche, la première depuis l'intérieur de la surface de réparation et la seconde depuis l'extérieur.

À propos de la raison de cette performance, l'attaquant nigérian a déclaré dans des propos accordés aux chaînes « Thmanyah » : « J'ai travaillé dur pendant la période de préparation, afin d'être prêt pour cette saison et pour le début de mon parcours avec l'équipe, c'est pourquoi je suis heureux. »

Il a ajouté : « La saison dernière appartient désormais au passé, et maintenant nous nous concentrons sur le présent. Je travaille dur avec le soutien et la confiance de l'entraîneur, de tous les membres du staff technique et des joueurs, et je suis prêt à aider l'équipe de la meilleure façon possible. »

Et de conclure : « J'ai inventé ma célébration avec mes amis, et je la faisais à Monaco avant de venir ici, c'est pourquoi je l'ai reproduite aujourd'hui avec les deux buts. »

Il est à noter qu'il s'agit du premier match dans lequel le joueur de 20 ans dispute une rencontre en tant que titulaire, depuis son transfert au club d'Al-Ittihad en provenance de Monaco lors du dernier mercato hivernal.