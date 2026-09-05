Al-Ittihad a réalisé une performance historique lors du classico face à Al-Nassr, après avoir réussi à faire trembler les filets de son rival à deux reprises durant les 22 premières minutes de la première mi-temps, dans la confrontation qui oppose les deux équipes ce samedi soir, dans le cadre de la cinquième journée de la Roshn Saudi League.

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Ce doublé d'Al-Ittihad est venu grâce au Nigérian George Ilenikhena, qui a poursuivi sa réussite offensive après avoir inscrit deux buts en début de match, offrant à son équipe un avantage précoce face à Al-Nassr dans l'une des rencontres les plus marquantes de la journée.

Selon le réseau « Opta », spécialisé dans les statistiques du football, Al-Ittihad a marqué deux buts dans les 22 premières minutes face à Al-Nassr pour la première fois de l'histoire des confrontations entre les deux équipes en championnat professionnel, l'équipe inscrivant ainsi un nouveau record dans son palmarès face à son rival.

Ilenikhena s'est imposé comme la star du classico, après avoir réussi à marquer à deux reprises en un court laps de temps, confirmant sa grande dangerosité devant les buts d'Al-Nassr et menant Al-Ittihad à un tout début de match particulièrement solide.

Ce record historique reflète le fort début offensif d'Al-Ittihad, l'équipe ayant su exploiter les occasions qui se sont présentées à elle et les transformer en buts, à un moment où Ilenikhena était le maître-mot derrière la supériorité précoce d'Al-Ittihad.