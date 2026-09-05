Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traduit par

Elenikhina en héroïne : Al-Ittihad réalise un record historique face à Al-Nassr

G. Ilenikhena
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Nigeria
Arabie saoudite

La star nigériane crée l'événement

Al-Ittihad a réalisé une performance historique lors du classico face à Al-Nassr, après avoir réussi à faire trembler les filets de son rival à deux reprises durant les 22 premières minutes de la première mi-temps, dans la confrontation qui oppose les deux équipes ce samedi soir, dans le cadre de la cinquième journée de la Roshn Saudi League.

À lire également : Vidéo : le remplaçant d'En-Nesyri enflamme le classico et récompense l'entraîneur d'Al-Ittihad

Ce doublé d'Al-Ittihad est venu grâce au Nigérian George Ilenikhena, qui a poursuivi sa réussite offensive après avoir inscrit deux buts en début de match, offrant à son équipe un avantage précoce face à Al-Nassr dans l'une des rencontres les plus marquantes de la journée.

Selon le réseau « Opta », spécialisé dans les statistiques du football, Al-Ittihad a marqué deux buts dans les 22 premières minutes face à Al-Nassr pour la première fois de l'histoire des confrontations entre les deux équipes en championnat professionnel, l'équipe inscrivant ainsi un nouveau record dans son palmarès face à son rival.

Ilenikhena s'est imposé comme la star du classico, après avoir réussi à marquer à deux reprises en un court laps de temps, confirmant sa grande dangerosité devant les buts d'Al-Nassr et menant Al-Ittihad à un tout début de match particulièrement solide.

Saudi Pro League
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Saudi Pro League
Al Nasr FC crest
Al Nasr FC
ALN
Abha crest
Abha
ABH

Ce record historique reflète le fort début offensif d'Al-Ittihad, l'équipe ayant su exploiter les occasions qui se sont présentées à elle et les transformer en buts, à un moment où Ilenikhena était le maître-mot derrière la supériorité précoce d'Al-Ittihad.

Billets des matches de la Roshn Saudi LeagueAchetez votre billet maintenant !

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google