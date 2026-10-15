Élection à la présidence de la FIFA : Wenger peut-il tenir tête à Infantino ?

Malgré la vive polémique provoquée par son plan avorté de vendre des parts commerciales de la Coupe du monde à des investisseurs privés, le président de la FIFA Gianni Infantino semble en passe d'être réélu par acclamation pour un quatrième et dernier mandat l'an prochain. Mais une surprise de taille est-elle possible ?

Des figures majeures du football européen ont confié à BBC Sport qu'elles souhaitaient voir l'ancien entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger se présenter comme candidat surprise.

Mais l'homme qui occupe le poste de directeur du développement mondial de l'instance depuis 2019 va-t-il réellement défier son président ? Et qu'y a-t-il derrière le soutien dont il bénéficie ?

Le Conseil de la FIFA se réunit ce jeudi pour la première fois depuis l'apparition du projet d'Infantino baptisé « FIFA Forward Enterprise » (FFE), qui a plongé l'organisation dans la crise et conduit des dirigeants du football en Europe, en Amérique du Nord et en Asie à réclamer sa démission.

Infantino, contesté, se retrouvera face à certains de ses plus virulents détracteurs lors de ce qui pourrait être une réunion tendue à Zurich.

La Fédération internationale de football association (FIFA) s'apprête à proposer une augmentation de 3,4 milliards de dollars (2,6 milliards de livres sterling) de ses dotations consacrées au développement du football.

Mais Infantino devra également faire face à un examen minutieux concernant les réformes de gouvernance, la Fédération anglaise de football, l'attribution du Prix de la paix de la FIFA, décerné pour la première fois l'an dernier au président américain Donald Trump, ainsi que les procédures disciplinaires engagées à la suite de l'affaire Folarin Balogun, l'attaquant des États-Unis.

Mais la réunion mettra aussi en lumière l'échec, jusqu'à présent, à identifier une personnalité consensuelle au rayonnement mondial capable de défier Infantino.

Alors que des concurrents potentiels comme Victor Montagliani, président de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf), et le président de l'Union européenne de football association, Aleksander Ceferin, ont annoncé qu'ils ne seraient pas candidats, Infantino s'est lancé dans une tournée mondiale pour consolider sa position.

L'idée se répand que, compte tenu du soutien dont il bénéficie dans sa base populaire en Afrique, en Amérique du Sud et en Océanie, il retrouvera son poste, même s'il ne dispose du soutien que de près de la moitié des 211 membres de la FIFA.

À ce jour, la seule personne à avoir annoncé son intention de se présenter est l'ancien défenseur de Tottenham Ramon Vega, bien que très peu de gens croient en ses chances. Wenger pourrait-il donc être la solution ?

À Zurich, rien n'indique que Wenger envisage de se présenter à la présidence de la FIFA. Il a d'ailleurs rejoint Infantino et d'autres membres du Conseil de la FIFA pour dîner dans un restaurant de Zurich et, en tant que membre important de l'équipe dirigeante de la FIFA, il assistera également à la réunion de jeudi.

Interrogé par BBC Sport sur ses intentions, par l'intermédiaire de la FIFA, il n'a fait aucun commentaire.

Dans le même temps, les proches de cet homme de 76 ans, qui a quitté Arsenal en 2018 après 22 années au cours desquelles il est devenu l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club, ne se prononcent pas sur un éventuel intérêt de sa part.

L'un d'eux a déclaré à BBC Sport qu'il serait « un candidat idéal, mais la décision lui appartient ». Un haut responsable de la FIFA a assuré qu'il ne savait pas si Wenger y avait songé.

Mais il est clair qu'il dispose de partisans, qui estiment qu'il bénéficie d'un niveau de respect hors d'Europe indispensable si la fronde menée par l'Union européenne de football association contre Infantino veut avoir une chance d'aboutir.

Un haut responsable d'une fédération nationale européenne a confié à BBC Sport : « C'est un homme de football brillant qui comprend vraiment l'évolution du football parce qu'il l'a lui-même dirigé. »

Et d'ajouter : « Les gens ne le voient pas comme un simple Européen ; il est très respecté en Asie, par exemple, grâce à son passage au Japon. Beaucoup disent qu'il est le candidat idéal. Pour lui, il ne s'agit ni d'argent, ni de statut, ni d'ego. Il aime sincèrement ce jeu. »

Il a poursuivi : « Il a réussi dans un rôle difficile et il comprend la FIFA, c'est pourquoi il serait vraiment un bon candidat. Cela dit, il se trouve dans une position extrêmement délicate. »

Cela est apparu clairement dans les retombées de l'affaire FFE, lorsque Wenger, traditionnellement fidèle à Infantino, a pris ses distances avec le projet qui a échoué.

« Je n'ai pas participé à ce plan stratégique et j'ai appris l'existence du projet pour la première fois par les médias », avait alors déclaré Wenger dans un communiqué.

Il avait ajouté : « La décision de retirer le projet était absolument nécessaire et incontestable, car je crois fermement en une Fédération internationale de football association (FIFA) indépendante, au service de notre sport avec engagement, transparence et intégrité. »

Certains s'attendaient peut-être à la démission de Wenger sur fond de cette affaire, compte tenu de sa critique voilée d'Infantino, de son désintérêt pour le sujet et de la condamnation du projet par les différentes parties prenantes du monde du football. Mais il est resté à son poste, où il supervise le développement des jeunes talents dans des académies réparties dans soixante pays, ainsi que les compétitions de jeunes à travers le monde. Il est également conseiller technique de l'International Football Association Board (IFAB), l'organisme chargé d'établir les règles du jeu.

Wenger a parfois suscité la controverse dans son rôle à la FIFA, notamment en raison de propositions comme l'organisation de la Coupe du monde tous les deux ans et l'idée d'une règle du hors-jeu « clair ».

Mais il jouit aussi d'une stature mondiale, y compris en Afrique, où Infantino a récemment reçu un coup de pouce considérable pour sa réélection en obtenant le soutien de l'ensemble des 54 fédérations nationales membres après avoir promis d'augmenter les financements.

Wenger était réputé pour son soutien aux joueurs africains lorsqu'il était à la tête d'Arsenal, et son appui à une Coupe du monde élargie à 48 équipes, destinée à favoriser le développement dans des pays situés au-delà des puissances traditionnelles du football, a été très bien accueilli sur le continent.

De fait, Wenger était ce week-end au Cap-Vert pour assister au congrès de la Confédération africaine de football, et il a déclaré aux délégués : « Nous voulons voir une équipe africaine remporter la Coupe du monde, et les chiffres montrent que c'est possible. »

BBC Sport a appris qu'un grand nombre d'employés de la FIFA souhaitaient également voir Wenger prendre le poste, estimant qu'il est capable de changer l'image de l'organisation.

D'autres sont plus sceptiques. Une personnalité influente dans les milieux de la FIFA a ainsi déclaré à BBC Sport : « Je serais stupéfait que Wenger se rebelle contre l'homme qui l'a nommé en premier lieu. Arsène a avancé des idées peu conventionnelles. Mais pour ce qui est de la gouvernance du jeu et des relations au niveau politique, dans ces espaces où il faut contrôler le pouvoir et l'orienter, je ne suis pas certain qu'il soit l'homme de la situation. »

Un autre haut responsable européen a affirmé : « Il jouit d'une position prestigieuse, mais je ne suis pas sûr qu'il représente l'avenir. Un seul mandat lui suffirait peut-être pour mettre en place des réformes. Il est très respecté dans le monde du football et il a fait du bon travail dans les programmes de développement, mais je ne sais pas s'il se séparera de Gianni ou non. »

Si Wenger souhaite se présenter, il a jusqu'au 18 novembre pour annoncer sa candidature, et il devra être parrainé par au moins cinq fédérations nationales.

Rappelons que Wenger est resté, en tant qu'entraîneur, une figure légendaire qui a transformé le football anglais par son approche visionnaire de la tactique et de la nutrition. Pourrait-il tenter d'opérer un changement radical d'un autre genre à la FIFA ?



