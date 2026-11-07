Comment regarder Elche contre le Real Betis avec un VPN

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Présentation du match

LaLiga - Journée 12 8 nov. 2026 - 08:00 Estadio Martinez Valero

Elche reçoit le Real Betis à l’Estadio Martinez Valero, à Elche, pour un match de Liga opposant une équipe qui cherche à remonter au classement à l’un des prétendants aux places européennes les plus en forme d’Espagne.

Elche occupe la 17e place de Liga et a un besoin pressant de points après une série de résultats contrastés. L’équipe de Martin Anselmi s’est imposée 3-0 sur le terrain du Rayo Vallecano et a remporté un match de Coupe du Roi contre UD Pinatar, mais sa défaite 1-0 à domicile face à Valencia, le 1er novembre, la contraint à surveiller ce qui se passe derrière elle.

Le Real Betis se rend à Elche à la quatrième place, fort de sa bonne campagne en Ligue des champions. L’équipe de Manuel Pellegrini a battu Feyenoord 1-0 en compétition européenne le mois dernier, puis Malaga 2-1 en Liga, avant de s’incliner 2-1 face au Borussia Dortmund en Ligue des champions le 4 novembre.

Le Betis peut mettre ses adversaires en difficulté de plusieurs façons. Isco et Rodrigo Riquelme apportent de la créativité au milieu de terrain, tandis qu’Abdessamad Ezzalzouli représente une menace constante sur l’aile. Sa défense a été mise à l’épreuve au plus haut niveau européen et a globalement tenu bon.

Pour Elche, c’est l’occasion de créer la surprise face à une équipe qui n’a pas toujours fait preuve de régularité loin de l’Estadio Benito Villamarín. Anselmi comptera sur ses attaquants, Fer Nino et Lucas Cepeda étant attendus en première ligne face à une défense à quatre du Betis qui avait encaissé cinq buts contre Barcelona en octobre.

Le Betis devra se passer de Facundo Bernal, suspendu, et suivre l’évolution de plusieurs blessures, tandis qu’Elche est également privé de plusieurs joueurs clés. Les deux effectifs présentent des limites qui pourraient influer sur le déroulement du match.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Elche contre le Real Betis en direct, notamment la chaîne de télévision, les possibilités de streaming et l’heure du coup d’envoi.

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