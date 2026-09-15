Elche cherche à briser une série négative historique face au Real Madrid, lorsque les deux équipes s'affronteront, mardi soir, lors de la sixième journée de la Liga espagnole.

Selon le réseau « Opta », spécialisé dans les statistiques, Elche n'a réussi à décrocher aucune victoire lors des 16 derniers matchs disputés en Liga contre le Real, avec un bilan de 3 nuls et 13 défaites, depuis son succès sur le score de 3-1 en mars 1978. Il s'agit de la plus longue série du club sans victoire face au Real Madrid dans l'histoire de la compétition.

Le Real Madrid n'a pas connu la défaite lors de ses 8 derniers matchs disputés à l'extérieur face à Elche en Liga, avec 6 victoires et 2 nuls, soit sa plus longue série sans défaite à l'extérieur face à Elche dans l'histoire de la compétition.

Le Real Madrid a remporté ses 5 derniers matchs de Liga disputés un mardi, et en cas de victoire, il réalisera sa plus longue série de succès ce jour-là dans l'histoire de la compétition, tandis qu'Elche traverse sa pire série de défaites le mardi en première division, après avoir perdu ses 3 derniers matchs.

Le Real Madrid a subi 4 défaites lors de ses 9 derniers matchs disputés à l'extérieur en Liga, contre 4 victoires et 1 nul. Depuis 2019, l'équipe n'a connu cinq défaites ou plus à l'extérieur au cours d'une même année civile dans la compétition qu'à une seule reprise, lorsqu'elle a perdu 7 matchs en 2023 sous la direction de Carlo Ancelotti.

Elche n'a réussi aucune victoire lors de ses cinq matchs de la saison 2026-2027 de Liga, avec un bilan de 2 nuls et 3 défaites. C'est la troisième fois que le club entame une campagne de première division sans victoire lors de ses cinq premiers matchs au cours du XXIe siècle, après les saisons 2013-2014, lorsqu'il avait fait 3 nuls et perdu 2 fois, et 2022-2023, lorsqu'il avait fait 1 nul et perdu 4 fois.

Les frappes du Real Madrid ont touché le poteau ou la barre transversale à 8 reprises en Liga au cours de la saison 2026-2027, soit le double du nombre de fois où les ballons de toute autre équipe ont touché le poteau ou la barre dans la compétition cette saison, le Barça arrivant en deuxième position avec 4 fois.

Le Real Madrid est également devenu la première équipe dont les frappes touchent le poteau ou la barre transversale à 8 reprises lors de ses 5 premiers matchs d'une saison en Liga, depuis au moins la saison 2003-2004.

La possession moyenne d'Elche s'est établie à 33,3 % lors de son dernier match de Liga face à l'Athletic Bilbao, soit son plus faible taux de possession dans un match de la compétition depuis février 2023 face au Real Madrid, lorsqu'il avait atteint 27,6 %.

Kylian Mbappé, qui a récemment remporté sa 50e victoire en Liga avec le Real Madrid, a inscrit 6 buts en 5 apparitions dans la compétition cette saison, soit son meilleur total après ses 5 premiers matchs avec l'équipe en première division.

Arda Güler a créé plus d'occasions que tout autre joueur des cinq grands championnats européens cette saison, avec 24 occasions, après en avoir créé 5 ou plus dans 4 des 5 matchs qu'il a disputés avec l'équipe en Liga espagnole cette saison.

Ce sera la première confrontation de José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, face à Elche en Liga, sachant que le technicien avait déjà battu, à la tête du club madrilène, l'ensemble des 24 adversaires qu'il avait affrontés jusqu'à présent dans la compétition.



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