Le club d'Elche a critiqué le Français Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, après le match qui a opposé les deux équipes mardi, en Liga.

Le Real Madrid était en route vers une victoire facile, mais il s'est compliqué la tâche et a arraché les 3 points de justesse sur le score de 3-2, mardi soir au stade « Manuel Martínez Valero », dans le cadre de la sixième journée de la Liga.

Aujourd'hui, Elche a lancé, via ses comptes sur les réseaux sociaux, un message commentant avec ironie le fair-play de l'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé, l'un des candidats au Ballon d'Or.

Le club d'Elche a publié deux photos de son joueur Gonzalo Villar en train de se disputer avec l'attaquant français, accompagnées du texte « fair-play » et d'un émoji d'un visage aux yeux retournés en arrière.

Le journal « Mundo Deportivo » a écrit : « Les photos correspondent à un incident survenu dans les dernières minutes du match, où les deux joueurs se sont accrochés et se sont poussés après une faute subie par le joueur français. »

Et de poursuivre : « Après s'être relevé du sol, le joueur du Real Madrid a violemment insulté le milieu de terrain d'Elche, comme le montrent les images du match. »

Le journal a conclu : « Au milieu de la controverse entourant le Ballon d'Or, que Mbappé brigue, Elche est sorti avec son message appelant au fair-play, qui est l'un des critères établis pour désigner le lauréat du trophée, aux côtés des performances individuelles et des accomplissements collectifs. »







