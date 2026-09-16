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imago-sport-1083373192.jpgSports Press Photo
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Elche frappe Mbappé de plein fouet avec un message surprenant sur le Ballon d'Or

Ballon d'Or
Elche vs Real Madrid
Elche
Real Madrid
LaLiga
Kylian Mbappé
G. Villar
Espagne
France

Le Real Madrid a arraché une victoire difficile

Le club d'Elche a critiqué le Français Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, après le match qui a opposé les deux équipes mardi, en Liga.

Le Real Madrid était en route vers une victoire facile, mais il s'est compliqué la tâche et a arraché les 3 points de justesse sur le score de 3-2, mardi soir au stade « Manuel Martínez Valero », dans le cadre de la sixième journée de la Liga. 

Aujourd'hui, Elche a lancé, via ses comptes sur les réseaux sociaux, un message commentant avec ironie le fair-play de l'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé, l'un des candidats au Ballon d'Or.

Le club d'Elche a publié deux photos de son joueur Gonzalo Villar en train de se disputer avec l'attaquant français, accompagnées du texte « fair-play » et d'un émoji d'un visage aux yeux retournés en arrière.

Le journal « Mundo Deportivo » a écrit : « Les photos correspondent à un incident survenu dans les dernières minutes du match, où les deux joueurs se sont accrochés et se sont poussés après une faute subie par le joueur français. »

Et de poursuivre : « Après s'être relevé du sol, le joueur du Real Madrid a violemment insulté le milieu de terrain d'Elche, comme le montrent les images du match. »

Le journal a conclu : « Au milieu de la controverse entourant le Ballon d'Or, que Mbappé brigue, Elche est sorti avec son message appelant au fair-play, qui est l'un des critères établis pour désigner le lauréat du trophée, aux côtés des performances individuelles et des accomplissements collectifs. »



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