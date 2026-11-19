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Stephan El Shaarawy évoque son passé, son présent et son avenir.

L’attaquant du Genoa, passé par la Roma et l’AC Milan, a déclaré dans un entretien à La Gazzetta dello Sport : « Le petit Stephan qui voulait atteindre la Serie A et l’équipe nationale peut être fier de ce qu’il a accompli. Peut-être que le meilleur buteur de l’AC Milan, à vingt ans, en attendait davantage. Mais c’est pareil pour tout le monde : je suis satisfait de ma carrière, de ce que j’ai laissé et transmis à ceux qui m’ont aimé. »

« Ma deuxième saison à l’AC Milan a été la plus prolifique et la plus belle de ma carrière. Les années suivantes, j’ai subi deux blessures qui m’ont tenu éloigné des terrains très longtemps. Ces périodes n’ont pas été faciles, je ne jouais pas et j’étais frustré. Tout est arrivé très vite, pendant une année très intense sur le terrain et en dehors : les premiers contrats avec des sponsors, les premières publicités, les premières couvertures. On se retrouve dans un monde bien plus grand que soi, qui n’est certainement pas facile à gérer. Il m’a fallu de l’équilibre pour gérer les bons moments comme les mauvais. Ma famille m’a beaucoup soutenu et m’a aidé à me relever, mais le moment était aussi venu de changer. J’ai donc tenté une autre expérience à Monaco. »

« Puis, heureusement, la Roma est arrivée : un changement radical, une renaissance avec un but d’une talonnade de volée devant la tribune Sud pour mes débuts. Mon passage en Chine, au Shanghai Shenhua ? Je ne peux pas nier que l’aspect financier a pesé lourd dans mon choix. L’expérience n’a pas été mauvaise, mais elle a été très difficile : le Covid a éclaté, le championnat s’est arrêté pendant 7 mois et, à cause de la quarantaine, je ne pouvais pas retourner à Shanghai. J’ai donc décidé de mettre fin à mon contrat et de revenir à la Roma. Tout était parfait, sauf cette finale de Ligue Europa qui aurait changé l’histoire du club : quelqu’un nous en a empêchés. »

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Il fait référence à l’arbitrage de l’Anglais Anthony Taylor lors de la finale remportée aux tirs au but par Séville le 31 mai 2023 à Budapest.

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« J’ai grandi ici, au Genoa. Revenir a été une émotion vraiment particulière. Une sensation à part : je suis rentré chez moi. Mais je dois marquer devant la tribune Nord, ce serait la meilleure façon de boucler la boucle. »

« Daniele De Rossi a joué un rôle important. J’avais reçu une offre généreuse d’Arabie saoudite, mais j’avais besoin de me sentir encore vivant. Je l’ai retrouvé tel que je l’avais connu à la Roma : quelqu’un avec beaucoup de caractère, un leader. C’est ainsi que je l’ai toujours vu dans le vestiaire. Il sait motiver, galvaniser, trouver les mots pour l’équipe, toujours de la bonne manière et au bon moment. C’est quelqu’un de formidable et un entraîneur compétent. »

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« Retrouver le fils de Robinho ici, à Gênes, a été un plaisir. Junior m’a montré les photos que son père et moi faisions, les jeux à Milanello. Passer d’une génération à l’autre, ça fait quelque chose. Ça ne me donne pas l’impression d’être tout jeune. »