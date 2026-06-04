El Karouani quitte le FC Utrecht après une saison exceptionnelle : voici son nouveau club

Souffian El Karouani a disputé son dernier match avec le FC Utrecht. Le défenseur gauche de 25 ans poursuit en effet sa carrière à l'Al Qadsiah FC, club de Saudi Premier League, avec lequel il a signé un contrat jusqu'en milieu d'année 2029. El Karouani quitte l'Eredivisie sous forme de transfert libre, son contrat à Utrecht prenant fin le 30 juin.

Il portera le maillot numéro 16 et évoluera sous les ordres de l’entraîneur Brendan Rodgers, qui a déjà dirigé Liverpool, le Celtic et Leicester City.

Le club néerlandais doit encore officialiser le départ du latéral gauche, mais les rumeurs d’un départ estival se confirmaient depuis plusieurs semaines.

Le joueur avait déjà annoncé en mai avoir signé ailleurs. Dans une vidéo, il s’adresse au club et aux supporters qu’il porte dans son cœur et qu’il quitte aujourd’hui.

« Je tiens à vous remercier du fond du cœur. J’ai passé un moment formidable ici. Vous pouvez le savoir : sans vous, nous ne pourrions pas y arriver. Car vous nous encouragez d’une certaine manière », a déclaré El Karouani, reconnaissant. « Vous me reverrez certainement, quel que soit mon rôle. J’espère que ce sera encore en tant que footballeur. »

Il quitte le club après 119 matchs, dont une saison 2023-2024 au cours de laquelle il a atteint son apogée, délivrant pas moins de dix-huit passes décisives.

Le latéral gauche, dont les penchants offensifs l’avaient poussé à espérer une place dans la sélection marocaine pour la Coupe du monde, a récemment dû renoncer à ce rêve : il ne figurera pas parmi les joueurs convoqués pour la phase finale aux États-Unis, au Canada et au Mexique.