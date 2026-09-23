Ekkelenkamp voit soudain arriver à l’Udinese un coéquipier qui a remporté la Ligue des champions à 4 reprises

David Alaba va poursuivre sa carrière à l’Udinese, a annoncé Fabrizio Romano mercredi matin. Le défenseur central a trouvé un accord verbal avec le club italien.

Alaba était libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid l’été dernier. L’Autrichien a souvent été en proie aux blessures ces dernières années.

Le fait qu’Alaba n’ait pas signé plus tôt dans un club est assez surprenant. Le défenseur a encore disputé une bonne Coupe du monde avec l’Autriche l’été dernier et est tout simplement en forme.

Alaba était en discussions ces dernières semaines avec l’Inter Miami, le Hambourg SV, l’Union Berlin, Al-Sadd FC et le Club América mexicain. Finalement, c’est l’Udinese qui a eu le dernier mot.

Alaba va évoluer à l’Udinese aux côtés de Jurgen Ekkelenkamp. L’ancien joueur de l’Ajax est sous contrat avec le club italien depuis 2024.

Alaba est l’un des footballeurs les plus titrés au monde. Il a été sacré champion d’Allemagne à dix reprises avec le Bayern Munich et champion d’Espagne à deux reprises avec le Real Madrid.

Il a soulevé la Coupe d’Allemagne à six reprises et a remporté une fois la coupe nationale avec le Real Madrid. Il a remporté la Ligue des champions à quatre reprises, deux fois avec le Bayern et deux fois avec le Real Madrid.