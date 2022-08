Ekitike, Bernat, Sanches, Mukiele… et si le turn-over du PSG commençait à Toulouse ?

Avec un calendrier chargé, le coach du PSG pourrait procéder à un turn-over. Revue d'effectif des joueurs qui pourraient en profiter.

Christophe Galtier ne s'en est pas caché. Oui, il va faire tourner. Dans quelles proportions, cela reste à déterminer. Mais alors que la série de matches tous les trois jours débute (il y aura une trêve internationale après la rencontre contre Lyon le 18 septembre), le technicien parisien doit apporter du sang neuf et garder l'ensemble de son groupe sous pression.

« J'ai un effectif de qualité avec, dans certains secteurs, la possibilité de remplacer un joueur sans s'affaiblir. Il me semble important dans ce début de série d'injecter du sang frais, avouait-il en conférence de presse mardi à la veille du déplacement dans la ville rose. Là, c'est tous les trois jours qu'on va jouer donc il faut faire attention de ne pas perdre de joueurs sur la série de matchs et concerner tout le monde. »

Avec le forfait de Kimpembe touché à un mollet, il devrait déjà y avoir du remaniement en défense. Et Abdou Diallo ne sera pas son remplaçant puisqu'il ne fait pas partie du groupe afin de favoriser un éventuel départ vers Leipzig. GOAL fait le point sur ceux qui pourrait avoir du temps jeu de manière plus conséquente.

Hugo Ekitike, « une réelle envie de joueur »

Il a des fourmis dans les jambes et « c'est tant mieux » selon Christophe Galtier. Arrivé en provenance de Reims en prêt payant avec option d'achat (28,5 millions d'euros + 6,5 de bonus), l'attaquant n'a disputé que treize petites minutes en match officiel depuis sa signature au PSG.

Ce temps de jeu s'explique d'abord par une préparation tronquée à cause d'une blessure contractée avec l'équipe de France U20 lors du tournoi Maurice-Revello. Touché, Ekitike a d'abord dû observer une période de réathlétisation avec le club champenois qui n'a pris aucun risque avec lui alors qu'il était en instance de départ

Ce protocole de reprise, la nouvelle recrue parisienne a dû le poursuivre à Paris et enchaîner avec une préparation physique qui l'a privé du stage au Japon et du Trophée des champions en Israël. Parmi ses proches, on parle d'un joueur qui a faim de ballon et se sent capable de participer plus longuement aux matches de son équipe. Et on réfute l'idée qu'il soit agacé ou frustré.

Cette envie, le garçon originaire de Cormontreuil, l'avait notamment montré quelques instants après son entrée à Clermont : dans les dernières minutes de la rencontre, Ekitike communiquait alors avec Messi pour lui dire qu'il était partant pour aller presser à sa place sur certaines phases afin de le soulager.

« Il ne montre pas de signe d'agacement, mais une réelle envie de plus jouer. C'est un joueur sur lequel le club a investi beaucoup d'argent. Il va avoir du temps de jeu avec l'enchaînement des matches, c'est une évidence », confiait son entraîneur avant le déplacement à Toulouse. Réponse ce mercredi 31 août aux alentours de 19h30 pour savoir s'il sera titulaire.

Nordi Mukiele, dans l'axe ou à droite ?

Qui de Sergio Ramos ou d'Achraf Hakimi pourrait démarrer sur le banc pour laisser sa place au défenseur polyvalent ? Arrivé fin juillet pour soulager les deux anciens Madrilènes, l'international français est en jambes. Son rôle de couteau suisse est apprécié par Galtier et Campos qui l'ont fait venir pour cela. Galtier l'a d’ailleurs fait entrer en jeu à chaque rencontre depuis son arrivée.

Physiquement le joueur est prêt et aura aussi comme rôle d'apporter plus de concurrence dans le couloir droit, où Achraf Hakimi sort d'une première saison très moyenne et irrégulière et repart sur les mêmes bases en ce début d'exercice : bon à Lille et décevant contre Monaco à domicile dimanche soir. Dans ce secteur, l'ancien de Leipzig (il est prêté avec option d'achat obligatoire) à une carte à jouer s'il parvient à obtenir plus de temps de jeu.

Danilo Pereira, quelque part entre la défense et le milieu

Dans les premiers instants du mercato, le Portugais a très vite été conforté et assuré que la nouvelle direction sportive souhaitait le conserver. Comme la saison passée, son rôle de liant avec toutes les parties du vestiaire, des jeunes aux plus anciens, est apprécié.

Getty Images

Mais il ne faut pas oublier le terrain où il peut aussi apporter. L'an dernier, certaines de ses prestations ont été impressionnantes à la récupération et dans le combat. Ce qu'il a encore apporté après son entrée au milieu contre Monaco dimanche soir.

Comme Mukiele, sa polyvalence est appréciée par le staff parisien qui l'a déjà aligné, comme Pochettino et Tuchel avant, au poste de défenseur central. C'est dans cette position qu'il pourrait évoluer à Toulouse, même si lui qui ne s'en cache pas : il préfère jouer au milieu.

Juan Bernat, un statut de remplaçant accepté

Pour l'Espagnol la donne est claire. Après la bonne première saison de Nuno Mendes et ses premiers matches sous l'ère Galtier, il n'y a aucun doute sur la hiérarchie à gauche. Pour l'ancien du Bayern Munich, la situation est claire, acceptée et d'autant plus facilitée par un contrat courant jusqu'en 2025 avec une rémunération proche de 700 000 bruts mensuels.

Après une rupture des ligaments croisés qu'il l'a éloignée plus de treize mois des terrains, Bernat est revenu doucement mais sûrement. Sans pour autant faire de performance XXL. Pour la Ligue 1 cela suffit, pour la Ligue des champions cela reste à voir.

Renato Sanches, pour ne pas rester sur un échec ?

La suspension de Vitinha lui a offert sa première titularisation avec le maillot du PSG contre Monaco. Mais sous les yeux du Parc des Princes, le Portugais a déçu. La pression de la première ? Un manque de jus pour celui qui a fait une préparation tronquée dans l'attente de son transfert ? Ou simplement un besoin de temps alors qu'il a marqué dès son premier match ?

Getty Images

« Renato a besoin de repères, de trouver des connexions dans le jeu. Il a été studieux et discipliné. Il faut qu'il soit discipliné, mais il faut aussi qu'il lâche les chevaux, a expliqué Galtier en conférence de presse mardi avant le déplacement à Toulouse. Il l'a fait en fin de première période. Il a besoin de temps. On sait à quel niveau il peut être. Il peut jouer avec différents joueurs. »

En dehors du terrain, l'ancien Lillois a déjà développé de bonnes relations avec ses partenaires, des Portugais déjà présents aux anciens Madrilènes Ramos et Hakimi, sans oublier Ekitike et Mukiele avec lesquels ils se trouvaient au tournoi de foot « Impulsera » près du Trocadéro. A Toulouse, Galtier devrait encore lui donner du temps de jeu pour lui permettre d'accélérer son intégration. Reste à savoir si cela sera en sortie de banc ou en tant que titulaire.