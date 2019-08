Eintracht - Strasbourg, Laurey : "Francfort reste le favori"

Malgré le succès de l’aller, Thierry Laurey se trouve toujours en meilleure position pour assurer sa place en phase de poules de la Ligue Europa.

Le RC Strasbourg a fait une très belle opération jeudi dernier en dominant l’Eintracht Francfort lors de la première manche du barrage de la . Les Alsaciens sont clairement en ballotage favorable en vue d’une qualification.

C’est l’avis des observateurs et aussi des statisticiens, mais pas celui de Thierry Laurey. Le coach du Racing a trop d’estime pour l’adversaire et ce qu’il a accompli la saison écoulée pour bomber le torse alors qu’il reste la moitié du travail à faire. "Est-ce que c'est un rêve ? Je ne sais pas. Un objectif oui. Même si on a gagné 1-0 à l’aller, l'Eintracht reste le favori", a-t-il confié.

À la Commerzbank Arena, va devoir préserver sa maigre avance d’un but. Est-ce à dire que la priorité sera donnée à la défense ? Laurey promet que non, même si l’idée d’un coup de bluff n’est pas à écarter : "On ne va pas révolutionner notre jeu, a-t-il assuré. On va s’appuyer sur le match aller pour corriger certaines petites erreurs. Et on va aussi appuyer sur nos points forts et ce qui a été bien fait à l’aller ».

Si Laurey refuse de jouer les petits bras, c’est parce qu’il est convaincu que son équipe peut mettre en difficulté les demi-finalistes de la dernière C3, même à l’extérieur. "On a les garçons pour poser problème à cette équipe. On sait aussi que l'Eintracht va faire tout ce qui est en son pouvoir pour se qualifier (…) À l’aller, ils avaient fait une seconde période très intéressante notamment dès l’entame avec deux grosses occasions. Mais, plus la seconde période avançait et plus on avait repris le fil de la rencontre ».