Eintracht Francfort - Strasbourg : chaîne TV, live streaming, composition et avant-match

Après avoir bien négocié sa première manche (victoire 1-0), va se frotter à l' dans son antre pour tenter d'accéder à la phase de poules de la . Francfort, demi-finaliste de la dernière édition, a tout d'un épouvantail, mais les hommes de Thierry Laurey ont montré à l'aller qu'ils avaient des arguments à faire valoir.

Au-delà de l'enjeu sportif, ce choc s'annonce également bouillant en tribunes. Goal vous livre toutes les informations essentielles.

En , Strasbourg - Lokomotiv Plovdiv est diffusé en exclusivité sur la chaîne payante RMC Sport 1.

Compositions et infos d'équipes

Au coeur d'un été particulièrement chargé, Thierry Laurey n'a cessé d'effectuer des rotations pour ménager les organismes. Cela a son impact en championnat, où le club alsacien a eu un démarrage poussif. Ce jeudi soir à la Commerzbank Arena, l'entraîneur du Racing devrait reconduire un onze identique - ou proche - de celui de la première manche.

La compo probable de Strasbourg : Sels - Lala, Koné, Mitrovic (cap), Djiku, Carole - Thomasson, Martin, Liénard - Ajorque, Zohi.

En face, les Strasbourgeois retrouveront une vieille connaissance de en la personne de Kevin Trapp.

La compo officielle de Francfort : Trapp - Abraham (cap), Hasebe, Hinteregger - Da Costa, Rode, Fernandes, Kostic - Kamada - Paciencia, Rebic.

Les principales déclarations

Thierry Laurey (entraîneur de Strasbourg) : "On a un plan de jeu qui est établi. On va corriger deux trois petits trucs parce qu'on a des images du match aller. J'ai lu que mon collègue (Adi Hütter) allait se servir aussi du match aller, c'est de bonne guerre. Mais on ne va pas révolutionner notre jeu, on ne peut pas inventer des choses. On a notre façon de jouer, on a des schémas, on a une unité, qui nous sont propres. On va plutôt appuyer sur ce qu'on a bien fait, et puis essayer de corriger ce qu'on n'a pas forcément bien fait sur la première rencontre".

Kevin Trapp (gardien de Francfort, RMC Sport) : "On n’était pas à la hauteur, il nous manquait beaucoup de choses pour faire un bon match surtout en première mi-temps. La deuxième a été bien mieux. Il nous fallait juste un but car on a pressé, on a mis la pression, on méritait un but mais au final on a perdu 1-0. Ça va être très compliqué".